A cuánto ascienden las asignaciones familiares de ANSES en marzo 2026 + Seguir en









Conocé toda la información sobre la normativa que rige para la acreditación de beneficios tras el aumento del 2,88%.

El organismo no exige trámites extra para acreditar el pago de los bonos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los valores vigentes de las asignaciones familiares para marzo de 2026. El organismo aplicó un incremento del 2,88% en todas las prestaciones sociales que administra. La actualización responde a la fórmula de movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El organismo previsional oficializó los nuevos montos mediante la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial, con una normativa fija los valores que perciben titulares de asignaciones universales y familiares durante el tercer mes del año. El esquema contempla pagos automáticos en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

El sistema de seguridad social mantiene la actualización periódica de los montos de acuerdo con la evolución de los precios. Este mecanismo alcanza a prestaciones como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares destinadas a trabajadores registrados y monotributistas.

ANSES Monto de las asignaciones de ANSES en marzo 2026 La normativa vigente determina que ANSES abona cada mes el 80% del monto correspondiente y el 20% restante se acumula durante el año calendario. Los titulares reciben ese porcentaje retenido luego de presentar la Libreta de Asignación Universal con los controles de salud y educación requeridos.

El sistema de asignaciones familiares incluye también la prestación para trabajadores registrados.

La Asignación Familiar por Hijo: $66.414 para el primer rango de ingresos del grupo familiar.

La Asignación Universal por Hijo y por Embarazo: $132.814 por cada menor de edad. El esquema de prestaciones contempla montos diferenciados para casos de discapacidad: Asignación Universal por Hijo con discapacidad : $432.461

Asignación Familiar por hijo con discapacidad: $216.240 dentro del sistema SUAF. auh anses.webp ¿Las asignaciones reciben bono de $70.000? El esquema de pagos contempla refuerzos extraordinarios para determinados sectores de menores ingresos: Jubilación mínima: haber base $369.600,88 + bono $70.000 = total $439.600,88.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber $295.680,70 + bono $70.000 = total $365.680,70 .

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: haber $258.720,62 + bono $70.000 = total $328.720,62.

Pensión Madre de 7 hijos: haber $369.600,88 + bono $70.000 = total $439.600,88. Aquellos ingresos que superen el valor mínimo pero queden por debajo del tope fijado recibirán un proporcional hasta completar el monto final de $439.600,88. Anses Asignaciones Jubilado Jubilación Familiares AUH Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 El calendario de pagos de las asignaciones familiares se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular: El pago de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo se realiza en las siguientes fechas: DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo La Asignación por Embarazo mantiene un cronograma propio durante el mismo mes: DNI terminado en 0: 10 de marzo

DNI terminado en 1: 11 de marzo

DNI terminado en 2: 12 de marzo

DNI terminado en 3: 13 de marzo

DNI terminado en 4: 16 de marzo

DNI terminado en 5: 17 de marzo

DNI terminado en 6: 18 de marzo

DNI terminado en 7: 19 de marzo

DNI terminado en 8: 20 de marzo

DNI terminado en 9: 25 de marzo Prestaciones por matrimonio, nacimiento y adopción pueden cobrarse del 10 de marzo al 10 de abril para la primera quincena. El período de pago de la segunda quincena se extiende del 20 de marzo al 10 de abril.

Temas ANSES