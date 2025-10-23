El truco para limpiar la pantalla de la televisión sin dañarla, según los expertos







El miedo está en que un mal movimiento o un producto equivocado, pueda arruinar los dispositivos. Sin embargo, hay una manera para dejarla impecable.

El truco para limpiar la pantalla de la televisión sin dañarla.

La limpieza de la pantalla del televisor suele generar dudas debido a su sensibilidad. El miedo está en que un mal movimiento o un producto equivocado, pueda arruinarla. Sin embargo, con materiales simples que suelen estar en casa, se puede dejar impecable y sin rayas.

El primer paso es apagar y desenchufar el equipo para evitar riesgos eléctricos. Después, se recomienda usar un paño de microfibra limpio y seco, que no suelte pelusa ni genere fricción.

Cómo limpiar la pantalla de la televisión Los elementos necesarios para poder limpiar la pantalla de la televisión son: un paño de microfibra suave, agua destilada y un pulverizador chico. Se recomienda, como opción extra, tener una mezcla 50/50 de agua destilada y vinagre blanco, útil para para tratar huellas o manchas difíciles.

Limpiar televiso.jpg Los elementos necesarios para poder limpiar la pantalla de la televisión son: un paño de microfibra suave, agua destilada y un pulverizador chico. Una vez se cuente con todos los elementos, se debe seguir las siguientes instrucciones:

Humedecer apenas el trapo. No hay que empaparlo. Pasarlo con movimientos circulares suaves sobre la superficie. Limpiar desde el centro hacia los bordes, sin hacer presión fuerte. Esperar a que se seque antes de encender el televisor. Un consejo adicional es limpiar primero los marcos y bordes, donde se acumula más polvo, y usar un cepillo de cerdas suaves en las ranuras de ventilación.

Por último, otro consejo es nunca usar toallas de papel, pañuelos ásperos ni limpiadores químicos agresivos, porque pueden dejar marcas permanentes.

