SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de septiembre 2025 - 08:44

Elecciones en provincia de Buenos Aires: peajes liberados en autopistas y rutas para ir a votar

Los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

Los peajes estarán liberados durante la jornada de votación

Los peajes estarán liberados durante la jornada de votación

Mariano Fuchila

Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida regirá desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral.

Informate más

Peajes liberados en autopistas y rutas para ir a votar

Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

aubasa 1.jpg
Durante ese rango, los automovilistas podr&aacute;n circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires&ndash;La Plata, el Corredor del Atl&aacute;ntico y las distintas estaciones de peaje que administra la compa&ntilde;&iacute;a.

Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

Se espera que la medida también contribuya a agilizar la circulación vehicular en una jornada en la que se prevé un importante movimiento hacia los distintos distritos de la provincia.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias