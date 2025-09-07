Elecciones en provincia de Buenos Aires: peajes liberados en autopistas y rutas para ir a votar







Los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

Los peajes estarán liberados durante la jornada de votación Mariano Fuchila

Este domingo 7 de septiembre en la jornada de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados.

Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida regirá desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral.

Peajes liberados en autopistas y rutas para ir a votar Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

Con un comunicado AUBASA explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.

Se espera que la medida también contribuya a agilizar la circulación vehicular en una jornada en la que se prevé un importante movimiento hacia los distintos distritos de la provincia.