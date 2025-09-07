Este domingo 7 de septiembre en la jornada de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados.
Elecciones en provincia de Buenos Aires: peajes liberados en autopistas y rutas para ir a votar
Los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.
Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida regirá desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral.
Peajes liberados en autopistas y rutas para ir a votar
Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.
Con un comunicado AUBASA explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.
Se espera que la medida también contribuya a agilizar la circulación vehicular en una jornada en la que se prevé un importante movimiento hacia los distintos distritos de la provincia.
