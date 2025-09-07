Elecciones Buenos Aires 2025: cuánto cuesta la multa por no ir a votar este 7 de septiembre







Los bonaerenses eligen a sus nuevos representantes en la Legislatura provincial y en los concejos deliberantes y consejos escolares de cada municipio.

Los ciudadanos eligen a 46 diputados provinciales. PBA

De acuerdo con el artículo 137 de la Ley Electoral Provincial N° 5109, los electores que estén obligados a votar y no lo hagan sin presentar una justificación válida ante la Junta Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección recibirán una sanción económica que va de $50 a $500.

Una vez concluido el escrutinio definitivo, la Justicia Electoral elabora un listado de infractores que se incorpora al Registro de Infractores al deber de votar. Además de la multa, figurar en este registro puede traer inconvenientes administrativos, como restricciones para realizar ciertos trámites.

El dinero recaudado por las sanciones no queda en el Estado provincial de manera general, sino que, según la normativa, se destina al fomento de la educación común en los distintos distritos bonaerenses.

Quiénes deben votar y quiénes están exceptuados El sufragio es obligatorio para los ciudadanos argentinos de 18 a 70 años que figuren en el padrón electoral de la Provincia. En cambio, para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70, el voto es voluntario.

Existen excepciones contempladas en la ley para no concurrir a las urnas sin recibir sanción, siempre que se justifique la situación ante la Justicia Electoral en un plazo de 60 días. Entre ellas se encuentran: Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación y contar con constancia policial.

Padecer una enfermedad o impedimento físico que imposibilite concurrir, certificado por un médico oficial.

Cumplir funciones en servicios esenciales durante la jornada electoral.

Actuar como autoridad de mesa en un distrito distinto al que figura en el padrón. Qué se vota en estas elecciones En las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, los ciudadanos de ocho secciones electorales eligen 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, junto a 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes. También se renovarán concejales y consejeros escolares en los municipios del distrito. El proceso de votación se desarrolla entre las 8 y las 18 horas del domingo. Tras el cierre de los comicios, la veda electoral, que comenzó el viernes 5 a las 8 de la mañana, se mantendrá vigente hasta las 21 horas del domingo.