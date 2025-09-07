Accidente fatal en la autopista Buenos Aires-La Plata: un motociclista perdió la vida







El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 5,5, sobre el puente Nicolás Avellaneda, en dirección hacia La Plata y a poco más de un kilómetro del primer peaje de la traza.

Un motociclista falleció en la autopista Buenos Aires-La Plata Foto: La Gaceta

Un trágico accidente se registró en la autopista Buenos Aires–La Plata durante este sábado y tuvo como consecuencia la muerte de un motociclista de entre 35 y 40 años.

Accidente fatal en la autopista Buenos Aires-La Plata: un motociclista perdió la vida De acuerdo con los primeros datos, la víctima se desplazaba sola en su moto, llevaba casco y vestía ropa de trabajo. Por razones que todavía son materia de investigación, terminó colisionando contra un camión que trasladaba maquinaria vial y que participaba de las obras de repavimentación que se ejecutan en la zona.

choque La víctima se desplazaba sola en su moto, llevaba casco y vestía ropa de trabajo.

A raíz del siniestro, únicamente tres carriles permanecieron habilitados, mientras efectivos de la Policía bonaerense se encargaban de encauzar el tránsito y realizar las pericias correspondientes en el lugar.