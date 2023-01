Elon Musk fue demandado por no pagar el alquiler

Además, la reducción de Twitter no solo se vio reflejado en sus sedes sino también en su planta. Desde la llegada del dueño de Tesla, miles de empleados fueron desplazados mediante despidos, licencias o retiros voluntarios. El propietario de la torre donde funciona la sede de Twitter es el último proveedor en demandar a la empresa de Musk desde que la compró a finales del año pasado, tras un año de dilaciones a la hora de adquirirla.

El reclamo judicial

El propietario del edificio, SRI Nine Market Square LLC, alega que Musk no pagó 3,4 millones de dólares en alquiler para diciembre y luego de nuevo en enero. Sin embargo, el propietario pudo asegurar algunos de los fondos a través de la carta de crédito de Twitter, según The Wall Street Journal.

En una queja presentada ante el Tribunal Superior de San Francisco, el dueño del edificio afirma que todavía hay 3,16 millones de dólares en facturas impagadas, según el informe. Por el momento, Twitter se negó a hacer comentarios al respecto.

Deuda en medio de un proceso de reducción de costos

La demanda se produce al mismo tiempo que Musk busca formas de reducir costos y aumentar los ingresos de Twitter. Con ese fin, despidió a una gran mayoría de los empleados de la empresa y anunció planes para aumentar la monetización en la plataforma. En ese sentido, Musk aseguró que Twitter pronto ofrecerá una "suscripción a un precio más alto".