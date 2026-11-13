La UBA recaudó más de u$s2,2 millones para el Hospital de Clínicas en una noche histórica

La universidad reunió a empresarios, dirigentes políticos y figuras del espectáculo en una iniciativa destinada a incorporar tecnología médica. Los objetos donados por reconocidos deportistas estuvieron entre los grandes protagonistas.

La UBA y una jornada histórica para ayudar al Hospital de Clínicas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) consiguió superar ampliamente sus expectativas durante una gala solidaria que reunió a más de 800 invitados en la Facultad de Derecho. La iniciativa permitió recaudar más de u$s2,2 millones , que serán destinados principalmente a la compra de equipamiento de última generación para el Hospital de Clínicas.

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La primera edición de La Noche de la UBA combinó aportes de empresas, donaciones particulares y una subasta de objetos pertenecientes a figuras reconocidas del deporte, la música y el espectáculo. El objetivo inicial era reunir u$s1,5 millones para adquirir un robot quirúrgico, pero la respuesta de los participantes permitió superar esa cifra.

El encuentro fue conducido por Iván de Pineda y comenzó con una interpretación del Himno Nacional a cargo de Abel Pintos . Entre los asistentes estuvieron autoridades universitarias, empresarios y representantes de diferentes sectores políticos, que acompañaron una propuesta orientada a fortalecer la atención médica y la formación profesional.

Uno de los momentos más destacados llegó con la subasta solidaria. Unos guantes de Emiliano “Dibu” Martínez y una camiseta de Manu Ginóbili alcanzaron los $20 millones cada uno , mientras que una gorra autografiada por Franco Colapinto fue vendida por $8 millones.

También se remató un conjunto de camisetas de los campeones del mundo Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez , que consiguió una oferta de $15 millones.

La primera edición de La Noche de la UBA combinó aportes de empresas, donaciones particulares y una subasta de objetos pertenecientes a figuras reconocidas del deporte, la música y el espectáculo. El objetivo inicial era reunir u$s1,5 millones para adquirir un robot quirúrgico, pero la respuesta de los participantes permitió superar esa cifra.

Sin embargo, el resultado económico de la convocatoria ya había superado la meta antes de comenzar los remates, gracias al acompañamiento de 47 empresas, entidades y organismos públicos, además de otros patrocinadores y donantes particulares.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, explicó que la iniciativa nació de la necesidad de incorporar tecnología médica avanzada a un hospital universitario que atiende a miles de pacientes cada año.

Según detalló, la universidad buscó generar una convocatoria amplia para conseguir los recursos necesarios y avanzar con la adquisición de un sistema robótico utilizado en centros médicos de referencia internacional.

La UBA confirmó que durante diciembre comenzará el proceso de licitación para comprar el equipamiento, mientras que los fondos adicionales podrían permitir la incorporación de un microscopio de última generación.

Un robot quirúrgico para mejorar la atención en el Hospital de Clínicas

El principal destino de la recaudación será la compra de una plataforma robótica quirúrgica, diseñada para asistir a los profesionales durante intervenciones de alta complejidad.

Esta tecnología permite realizar procedimientos con mayor precisión y puede contribuir a disminuir complicaciones y tiempos de recuperación, además de ampliar las posibilidades de capacitación de los futuros médicos.

La incorporación del equipamiento representa una inversión significativa para el Hospital de Clínicas José de San Martín, uno de los principales centros de atención y formación médica vinculados con la universidad pública.

De acuerdo con las cifras difundidas por la UBA, el establecimiento recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías anuales. Además, participa en la formación de más de 1.500 profesionales de la salud.

El director general del hospital, Marcelo Melo, destacó la importancia de acceder a tecnología que habitualmente requiere inversiones millonarias y señaló que la institución atravesó dificultades presupuestarias durante los últimos meses.

Según explicó, anteriormente fue necesario conseguir recursos para cubrir la compra de insumos básicos, como gasas y materiales descartables. Una vez resueltas esas necesidades operativas, surgió el desafío de incorporar herramientas de mayor complejidad.

El directivo también advirtió que, pese a los avances en materia de financiamiento para el funcionamiento del hospital, persisten problemas relacionados con el atraso salarial.

Durante la gala, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, resaltó el papel de la universidad pública en la formación de profesionales y su contribución al desarrollo del país.

Desde la institución señalaron que el objetivo es ampliar el acceso a tratamientos de alta complejidad y garantizar que la incorporación de nuevas tecnologías también beneficie a pacientes del sistema público de salud.

La subasta continuará con nuevos objetos de artistas y deportistas

La recaudación solidaria todavía no está cerrada. La universidad anunció una segunda instancia de remates para el jueves 19 de noviembre, que se desarrollará mediante la plataforma del Banco Ciudad.

Entre los artículos que estarán disponibles aparecen objetos aportados por Bizarrap, Duki, Abel Pintos, Ciro Martínez y Lali, además de obras de artistas plásticos y camisetas vinculadas con el fútbol argentino.

También se ofrecerán prendas de Boca Juniors y River Plate, junto con una camiseta de la Selección Argentina utilizada por Néstor Craviotto en 1993.

La convocatoria reunió a dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos Sergio Massa, Malena Galmarini, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Esteban Bullrich, además de otras figuras vinculadas con la gestión pública.

Durante el encuentro también se plantearon cuestionamientos relacionados con el financiamiento universitario y la necesidad de sostener los recursos destinados a educación, investigación y salud.

La UBA informó que el destino definitivo de los fondos que excedan el objetivo inicial se establecerá una vez concluido el proceso de auditoría y el recuento de las contribuciones.

Asimismo, la institución se comprometió a publicar información sobre el avance de la compra del robot quirúrgico y la rendición de cuentas de los recursos obtenidos.

La primera edición de La Noche de la UBA también fue concebida como el inicio de una iniciativa solidaria anual, con diferentes objetivos para futuras convocatorias.

Durante la gala, los participantes pudieron votar qué área universitaria debería recibir los fondos de la próxima edición. Entre las instituciones que aspiran a ser beneficiadas aparece el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, que necesita renovar equipamiento destinado a tratamientos oncológicos.

Con una recaudación que superó los u$s2,2 millones, la universidad logró financiar su principal objetivo y dejó abierta la posibilidad de ampliar la inversión en tecnología médica, mediante una propuesta que busca combinar aportes privados, participación social y fortalecimiento de la salud pública.