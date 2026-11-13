La UBA presentó una nueva carrera para formar profesionales en la era de la inteligencia artificial

La Universidad de Buenos Aires impulsa una propuesta académica que combina tecnología, ciencias, economía y pensamiento crítico. Tendrá una duración de cuatro años, será gratuita y ya abrió la preinscripción para 2027.

La UBA acompaña el avance de la IA con una nueva carrera

La expansión de la inteligencia artificial está modificando las profesiones, las formas de trabajar y las habilidades que demandan las empresas. En un escenario donde las nuevas tecnologías pueden realizar tareas que hasta hace pocos años requerían conocimientos especializados, elegir una carrera universitaria se convirtió en un desafío para quienes están terminando el secundario.

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Frente a este panorama, la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó la Licenciatura en Sistemas Complejos , una propuesta académica que busca preparar profesionales capaces de comprender problemas de distintas disciplinas, utilizar herramientas tecnológicas y desarrollar soluciones aplicables a situaciones concretas.

La iniciativa fue presentada en la Facultad de Ciencias Económicas y contó con la participación de académicos, empresarios y referentes del sector tecnológico. Su principal objetivo es ofrecer una formación que vaya más allá de los conocimientos tradicionales de una única profesión.

La carrera tendrá una duración de cuatro años, modalidad presencial y será gratuita , como el resto de las propuestas de grado de la universidad. Aunque todavía se encuentra en proceso de aprobación institucional, la preinscripción ya está habilitada y el curso introductorio está previsto para febrero de 2027.

Uno de los impulsores del proyecto es Federico Carrone, fundador de Ergodic Group , quien explicó que la inteligencia artificial está reduciendo considerablemente el costo de desarrollar tareas intelectuales que históricamente demandaban años de formación.

"No impacta a los informáticos, impacta a todo el mundo", afirmó durante la presentación, al advertir que los cambios tecnológicos alcanzarán a prácticamente todas las actividades laborales.

En ese contexto, sostuvo que el verdadero desafío ya no será únicamente dominar una herramienta, sino identificar problemas relevantes, comprender sus múltiples dimensiones y encontrar la manera de resolverlos.

La propuesta apunta precisamente a esa combinación de capacidades: conocimiento científico, pensamiento crítico, comprensión del contexto social y económico, y desarrollo de proyectos tecnológicos.

Por su parte, José Luis Giusti, decano electo de la Facultad de Ciencias Económicas, destacó que muchos de los desafíos actuales no pueden abordarse desde una sola especialidad.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó la Licenciatura en Sistemas Complejos, una propuesta académica que busca preparar profesionales capaces de comprender problemas de distintas disciplinas, utilizar herramientas tecnológicas y desarrollar soluciones aplicables a situaciones concretas.

Según explicó, los problemas científicos, económicos y sociales requieren cada vez más la participación de profesionales capaces de integrar conocimientos de diferentes áreas.

Giusti consideró que la nueva licenciatura representa un paso importante para la universidad y remarcó la necesidad de adaptar la formación académica a las transformaciones del mundo laboral.

Cómo será la nueva carrera de la UBA y qué materias tendrá

El plan de estudios de la Licenciatura en Sistemas Complejos estará organizado alrededor de cinco grandes áreas de conocimiento que se complementarán durante los cuatro años de formación.

La primera estará dedicada a matemática y ciencias naturales, con contenidos de álgebra, cálculo, estadística, probabilidad, física y biología.

La segunda abordará computación e inteligencia artificial, incluyendo programación, algoritmos, aprendizaje automático (machine learning), aprendizaje profundo (deep learning) y verificación formal.

Un tercer eje estará vinculado con economía, instituciones y toma de decisiones, mediante materias relacionadas con economía política, teoría de juegos, finanzas, derecho y regulación.

La formación también incorporará filosofía, historia y comportamiento humano, con contenidos de ética, epistemología, geopolítica, negociación e historia de las instituciones.

Finalmente, el quinto núcleo estará orientado a investigación, diseño y construcción de proyectos, con actividades prácticas que acompañarán todo el recorrido académico.

Una de las particularidades del programa será la incorporación de ocho talleres integradores, uno por cada cuatrimestre, en los que los estudiantes deberán identificar problemas, desarrollar modelos, construir sistemas y evaluar sus resultados.

Durante los últimos tres talleres, cada alumno llevará adelante un proyecto de investigación, tecnológico, emprendedor o institucional. El trabajo culminará con una defensa pública ante un jurado.

Además, la carrera combinará materias cuatrimestrales con asignaturas bimestrales, de cursada más breve e intensiva.

El ingreso comenzará con un curso introductorio intensivo de cinco semanas, previsto para el verano. Incluirá tres módulos simultáneos: Modelización Matemática, Pensamiento Científico y Computacional, y Economía, Instituciones y Gobierno.

La propuesta también contempla una participación activa del sector productivo, con empresas e instituciones que podrán acercar problemáticas reales para que los estudiantes desarrollen posibles soluciones.

La inteligencia artificial y el futuro del trabajo

Durante la presentación, distintos especialistas coincidieron en que la transformación tecnológica plantea nuevos desafíos para el sistema educativo.

Raúl Bertero, decano electo de la Facultad de Ingeniería, comparó el carácter interdisciplinario del programa con El Aleph, de Jorge Luis Borges, al definirlo como "una especie de Aleph del conocimiento".

En tanto, María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la UBA, explicó que la formación se sostiene sobre tres capacidades fundamentales: tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, desarrollar soluciones que funcionen y comprender sistemas complejos.

También advirtió que la integración de disciplinas no consiste simplemente en reunir materias diferentes, sino en lograr que los estudiantes comprendan los métodos y fundamentos de cada área para aplicarlos de manera conjunta.

Otro de los participantes fue Juan Ruocco, escritor y cofundador de 421, quien repasó la evolución de la inteligencia artificial desde los interrogantes planteados por el matemático británico Alan Turing hasta las herramientas que actualmente utilizan millones de personas.

Por su parte, Daniel Hadad, fundador de Infobae, advirtió sobre la velocidad con la que las nuevas tecnologías están modificando las oportunidades laborales.

Como ejemplo, mencionó el caso de un estudio jurídico estadounidense que utiliza inteligencia artificial para responder demandas en apenas 25 minutos, una transformación que, según explicó, ya está afectando la contratación de profesionales recién graduados.

Hadad también planteó la necesidad de fortalecer las capacidades cognitivas de las nuevas generaciones frente al uso intensivo de herramientas digitales.

A pesar de los desafíos, consideró que la creación de esta licenciatura representa una oportunidad para desarrollar nuevas formas de aprendizaje y preparar a los estudiantes para profesiones que continuarán transformándose.

Cuándo comienza y cómo inscribirse

La Licenciatura en Sistemas Complejos tendrá una duración de cuatro años y se dictará de manera presencial en la Universidad de Buenos Aires.

El curso introductorio está previsto para comenzar el 1 de febrero de 2027, con una duración de cinco semanas. La propuesta permanece sujeta a la aprobación institucional correspondiente.

La preinscripción ya se encuentra abierta a través del sitio oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El objetivo de la nueva carrera será formar profesionales que puedan incorporarse a empresas y organizaciones existentes, pero también impulsar sus propios emprendimientos, desarrollar tecnologías y participar en proyectos de transformación social.

Con esta iniciativa, la universidad busca responder a una pregunta que gana protagonismo entre los jóvenes: qué estudiar cuando la inteligencia artificial está cambiando las profesiones y las habilidades necesarias para el futuro laboral.