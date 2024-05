Empleo remoto y con pocos requisitos: trabajá para Estados Unidos por 60.000 dólares al año

Contar con título universitario en Marketing, periodismo o comunicación.

Ser mayor de 21 años.

Tener habilidades para la comunicación.

Contar con conocimientos acerca de la cultura latina y los modismos del lenguaje.

Ser responsable en sus tareas: cumplir con el desarrollo de campañas publicitarias y acuerdos pagos con otras agencias.

home-office-foto.png

Case Manager - Insight Global

Insight Global ofrece un trabajo con el rol de case manager. Este se encarga de coordinar las necesidades de los pacientes de áreas médicas y de la revisión de registros. El salario anual es de entre u$s60.000 y u$s70.000 con jornada completa de 8 horas. Si bien el trabajo es remoto, se puede solicitarla residencia en determinadas ciudades de Estados Unidos. Las ciudades en las que se debe residir a pesar de la modalidad remota son: New Orleans, LA, Baton Rouge, LA, Nashville, TN, Memphis, TN, Charleston, SC, Huntsville, AL, Little Rock, AR, Tulsa, OK, Greenville, SC, Savannah, GA, Fort Worth/Dallas, TX, Houston, TX.

Los requisitos son los siguientes:

Tener un título universitario en trabajo social (BSW) o un título equivalente en educación, psicología, sociología u otra ciencia del comportamiento equivalente.

o un título equivalente en u otra ciencia del Tener conocimiento de los servicios sociales comunitarios locales.

Tener experiencia especializada trabajando con poblaciones inmigrantes.

Tener conocimiento sobre preservación familiar , cuidado de parientes y/o bienestar infantil en general.

, y/o Ser bilingües en inglés y español o tener acceso a servicios de interpretación profesional.

Diseñador gráfico freelance

La compañía Beauty by Imagination (BBI) está en búsqueda de un diseñador gráfico freelance o monotributista, en un puesto temporal. Si bien la compañía se encuentra en Nueva York, no exige presencia física. No se debe cumplir un rango horario especifico, ya que es un puesto freelance. El salario por hora es de entre u$s40 y u$s45.

Los requisitos son los siguientes: