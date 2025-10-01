Día Internacional del Café: por qué se celebra cada 1° de octubre

La fecha que busca reconocer a productores y consumidores de una de las bebidas más populares del planeta.

Cada 1° de octubre se celebra en el mundo el Día Internacional del Café . Además de celebrar la bebida que muchas personas eligen para comenzar su día, también honra a quienes la cultivan y la tuestan en cada rincón del planeta. Detrás del ritual de tomar café , hay historias de tradición, de comercio global y de desafíos socioambientales que atraviesan continentes.

En su día de celebración, se busca poner la importancia en el consumo del mismo y también como un motor económico y cultural . También es una ventana para reflexionar sobre la sostenibilidad de su cadena de valor y el papel que tienen los productores.

La Organización Internacional del Café (OIC) fue la encargada de impulsar el día conmemorativo para reconocer el trabajo de quienes participan en la cadena cafetera y destacar la relevancia del café a nivel mundial.

Se escogió el 1° de octubre como fecha de celebración porque es el punto medio del año cafetero en varias zonas de producción y permite realizar distintas acciones en varios países para impulsar la promoción de prácticas sustentables y podes visibilizas la realidad detrás de la producción de esta bebida.

Ni Colombia ni Brasil: los países con el mejor café del mundo

Comúnmente, cuando se habla sobre el café, los primeros países en los que uno piensa son Colombia y Brasil. Los brasileros son los mayores productores globales, ya que aportan cerca del 30% de la producción mundialmente. Pero cuando hablamos de los rankings de calidad, no siempre están en los primeros lugares.

Existen varios listados internacionales en los que el mejor café del mundo podría pertenecer a países como Etiopía, Costa Rica, Panamá y Guatemala, con posiciones destacadas por los microclimas ideales, la altitud y los métodos de cosecha selectiva que utilizan.

En los rankings se destaca la excelencia cafetera, que depende de muchos factores como el suelo, la altitud, el clima, el cuidado necesario en el procesamiento, la variedad de la planta y la destreza de sus productores.

En esta línea, aunque Brasil y Colombia tiene gran peso mundialmente en este mercado, no siempre ocupan los primeros puestos en la competencia. A continuación, el top 3 de los mejores cafés del mundo:

1. Café Kopi Luwak, de Indonesia

Tiene una metodología de recolección desde los excrementos de un animal cuya digestión le otorga un olor especial a los granos del café. Tiene un sabor muy intenso y es caro.

2. Café de Jamaica: Blue Mountain

Es un café que se cultiva a 2.000 metros, entre el calor del suelo de las altitudes de la región y el viento de la montaña. Su envasado en en barriles de madera y su costo es elevado.

3. Café de Etiopía

Se produce con un clima de lluvia y en una altitud que oscila entre 1.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ocupa los primeros puestos en los rankings mundiales por las condiciones de su producción con un clima específico como ese.