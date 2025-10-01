Este es el café más saludable que ayuda a prevenir enfermedades de todo tipo y se consigue en cualquier parte del mundo

En el Día Internacional del Café, un repaso por las bondades de una de las bebidas más populares en todo el mundo que, aunque no muchos lo saben, contiene antioxidantes que redundan en beneficios para la salud.

El Día Internacional del Café recuerda a una de las bebidas que se convirtió en un ritual diario para muchas personas en todo el mundo. Es cierto que en cada lugar difiere tanto en la especifiidad de su sabor, como en el método de preparación. Y precisamente en su tratamiento en los últimos años han surgido investigaciones que explican cómo en función de la forma en que sea tostado o preparado se potencian algunas algunas de sus virtudes .

Es posible entonces, determinar qué variedad de café es más saludable de los tres tipos más comunes de café: filtrado, expresso e instantáneo.

Antes de indicar los beneficios de cada tipo de café, es importante hablar del origen. Cuando el grano de café es sometido al proceso de tueste, se generan compuestos que le otorgan un olor particular, un sabor específico y un color determinado. Sin embargo, el proceso también incide sobre sus propiedades bioactivas.

El grado del tostado también influye, ya que cuando más oscuro es el tueste, más se reducen algunos antioxidantes que están presentes en el café verde . Aún así, el café tostado aporta dosis pequeñas de minerales como potasio y magnesio , que pueden ayudar al funcionamiento del metabolismo.

Cuando se consume con moderación, el café tostado contribuye a la protección del hígado, a la reducción del riesgo de diabetes de tipo 2 y algunas enfermedades neurodegenerativas. Es decir, el grano verde de café es el más saludable.

Tipos de café y sus efectos en la salud

Los diferentes tipos de café plasman las formas en las que varía el método de procesamiento, el grano de molido y la manera en la que se prepara. Y esos factores modifican la proporción de compuestos activos que llegan al organismo.

Por lo general, el café tiene compuestos fenólicos que son antioxidantes. La presencia de cafeína también incide, porque las dosis moderadas estimulan el sistema nervioso central, pero si uno lo consume en exceso puede generar nerviosismo, palpitaciones, problemas de sueño y incluso agravar trastornos digestivos.

También existen cafés sin filtrar que tienen compuestos llamados diterpenos, que puedel elevar el colesterol LDL en algunas personas y por eso es importante saber que no solamente importa cuánto café se consumo, sino también cuál es la mejor manera de prepararlo y la variante elegida.

Café instantáneo

El café instantáneo es el que se procesa para disolverse en agua caliente y una de las ventajas de este tipo de café es la conveniencia, la rapidez y la facilidad de su preparación.

Nutricionalmente, conserva los antioxidantes, pero puede tener menor concentración que el café molido o que se prepara de otra manera. Hay estudios que afirman que el café instantáneo es una opción intermedia porque permite acceder a los beneficios de esta bebida, pero con una menor potencia de los componentes activos. Incluso es beneficioso el hecho de que como no requiere filtro extra, no sufre la pérdida que ocurre en los papeles de filtrado.

Café filtrado

El café filtrado es uno de los más clásicos y se destaca por reducir la presencia de diterpenos que pueden elevar el colesterol. Cuando el agua pasa por un filtro, retiene partículas y quedan menos restos grasos y sustancias que podrían ser perjudiciales.

Hay investigaciones que muestran que las personas que consumen café filtrado tienen un menor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, a comparación de quienes toman el café sin filtro. Además, este tipo de café es menos ácido que otros que suelen ser más intensos, por lo que beneficia a las personas que son sensibles en la praxis digestiva.

Espresso

El espresso es un café muy concentrado que se prepara con agua a alta presión sobre café molido fino. Es intenso y aporta de manera rápida los compuestos de esta bebida. Como no posee filtros que retienen los diterpenos, tiene altos niveles de los compuestos que afectan al colesterol.

Sin embargo, si se consume en pequeñas porciones la cantidad de estos compuestos que se ingieren no es elevada. Además, aporta una experiencia sensorial inigualable, ya que su aroma es intenso y su sabor es fuerte.