Una excavación arqueológica permitió descubrir parte de la estructura enterrada en 1926 y abrió nuevas pistas sobre un objeto histórico que podría conservar documentos de la época.

La piedra fundamental de la Legislatura porteña fue colocada el 18 de noviembre de 1926 y permaneció enterrada durante un siglo.

A cien años de la colocación de la piedra fundamental del Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires , un equipo especializado logró identificar y dejar al descubierto parte de la estructura que permanecía enterrada en el subsuelo del edificio. El hallazgo se produjo durante una serie de trabajos arqueológicos impulsados por el área de Patrimonio de la Legislatura y permitió avanzar en la investigación sobre los elementos que quedaron ocultos desde el inicio de la construcción.

La exploración también aportó indicios sobre la posible existencia de una cápsula del tiempo debajo de la piedra, que podría contener documentos oficiales y periódicos de 1926. Aunque todavía no se accedió a su contenido, los investigadores registraron una señal compatible con un objeto metálico y comenzaron a evaluar cómo continuar la intervención sin poner en riesgo el valor histórico del conjunto.

La piedra fundamental fue colocada el 18 de noviembre de 1926 , durante el Primer Congreso de Municipalidades de la República Argentina. El acto marcó un momento importante en el inicio de la construcción del edificio que sería la sede del entonces Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires , hoy Palacio Legislativo porteño.

La investigación histórica del área de Patrimonio permitió reconstruir parte de aquel acontecimiento y planteó la posibilidad de que debajo de la estructura se hubiera depositado una cápsula con materiales representativos de la época. Para avanzar en esa hipótesis, se realizaron distintos estudios no invasivos, entre ellos un relevamiento con georradar, que permitió obtener información sobre lo que permanecía bajo el suelo.

Los trabajos estuvieron supervisados por Carla Coluccio , coordinadora del Taller de Conservación y Restauración, y Vanina Pastori, coordinadora de Patrimonio de la Legislatura. El equipo multidisciplinario también estuvo integrado por el arqueólogo Ulises Camino, la arquitecta Carola Herr, la geóloga Andrea Concheyro, las restauradoras Paula Booth, Marisol Funes y Elisa Atencio, y el ingeniero Tomás del Carril. La intervención fue impulsada por decisión del secretario administrativo de la Legislatura porteña, Christian Gribaudo.

La prospección arqueológica permitió despejar una de las primeras incógnitas: la baldosa visible a nivel del suelo, con la inscripción “Sede del Honorable Consejo Deliberante. Piedra Fundamental. 18 XI 1926”, no es la piedra original, sino una placa que indica dónde se encuentra enterrada. Al retirar cuidadosamente parte del material, los especialistas llegaron hasta uno de los vértices de la estructura, ubicada aproximadamente a 50 centímetros por debajo de la placa.

Ciudad de Buenos Aires

En ese sector también pudieron observar una inscripción diferente a la que aparece en la superficie. Sobre la piedra original se alcanzaron a distinguir las letras “ED H. CO DELIB PIEDRA FV”, distribuidas en distintas líneas. Además, durante la excavación se encontraron fragmentos de madera, metales, cerámicas y vidrios, entre otros materiales que fueron registrados como parte del conjunto arqueológico.

Qué hará la legislatura con la piedra

Luego del descubrimiento, la prioridad de los especialistas es preservar la integridad de la piedra fundamental y de los elementos que se encuentran debajo de ella. Por ese motivo, la estructura permanecerá en su estado actual mientras el equipo analiza las alternativas para continuar con la investigación y acceder a la posible cápsula del tiempo.

Uno de los datos más relevantes surgió durante las tareas de exploración, cuando el conjunto reaccionó ante un detector de metales. Esa señal reforzó la hipótesis de que en el interior podría encontrarse una cápsula con objetos históricos. Sin embargo, todavía no se confirmó qué elementos contiene ni si efectivamente conserva los documentos y periódicos que los investigadores esperan encontrar.

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El próximo paso será definir un procedimiento de intervención que permita examinar el contenido sin provocar daños en el patrimonio. La intención es conocer qué quedó depositado hace un siglo y recuperar posibles testimonios materiales del momento en que comenzó a construirse el edificio legislativo.

El hallazgo permitió identificar un conjunto patrimonial integrado por la placa visible, la piedra original y el posible recipiente enterrado. Si se logra acceder a la cápsula, los objetos y documentos que aparezcan podrían aportar nuevos datos sobre la historia institucional y urbana de Buenos Aires. La investigación continúa abierta y el contenido de la cápsula todavía es un misterio.