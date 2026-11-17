La Policía porteña llevó adelante el operativo a cuatro cuadras de Caminito. Uno de los usurpadores le cobraba dinero a los ocupantes con la excusa de pagar impuestos.

El Gobierno porteño recuperó un conventillo que llevaba más de dos décadas usurpado en La Boca . En Quinquela Martín esquina Carlos Melo, a cuatro cuadras de Caminito, estaba en condiciones de extrema precariedad y riesgo estructural.

El operativo en el inmueble que pertenecía a los bisabuelos del dueño se produjo tras el contacto del propietario con funcionarios de la Ciudad. “Nos robaron todo los muebles antiguos que teníamos adentro, además de otras pertenencias de mis abuelos y bisabuelos” , contaron los familiares.

El procedimiento fue encabezado por la Policía de la Ciudad tras una clausura de la Agencia Gubernamental de Control que comprobó que había riesgo de derrumbe. Trabajó también personal de Emergencias, de la Red de Atención, la Guardia de Auxilio y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

En este caso, uno de los usurpadores le cobraba dinero a los ocupantes bajo la falsa excusa de pagar los impuestos del inmueble.

“Desde el primer día decidimos recuperar esa zona y que el patrimonio de los porteños vuelva a los porteños. Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas” , sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Prensa GCBA

Más de mil propiedades ocupadas desalojadas

La cadena de intervenciones en La Boca empezó el 26 de agosto de 2024, cuando se recuperó la clásica esquina de Necochea y la avenida Pedro de Mendoza, la puerta de entrada al corredor turístico caracterizado por sus cantinas, frente al Riachuelo y el puente Nicolás Avellaneda.

Desde entonces el Gobierno porteño liberó PHs y conventillos en distintas cuadras de la misma calle del 700 al 1200, e incluso la esquina completa de Suárez y Necochea que se destinará a un desarrollo cultural que reactivará la vida artística y social de la zona. Ya son 69 las propiedades tomadas devueltas a sus dueños en La Boca durante la gestión y suman 1.037 en toda la Ciudad.

En agosto los operativos se concentraron en la vereda de Necochea que va del 1184 al 1198, una franja clave que durante años permaneció en penumbras. En esa calle ya suman ocho las propiedades recuperadas. Y a pocas cuadras de allí, Ciudad también desalojó una vieja fábrica tomada en Aristóbulo del Valle y Caboto, y se la devolvió a su dueño.

El Gobierno porteño busca dar prioridad peatonal y revitalizar la actividad cultural y comercial de La Boca como parte del plan de Integración y Desarrollo del Sur. En la calle Necochea se ampliaron y nivelaron las veredas, y se eliminaron los escalones y desniveles que se habían construido en el pasado para evitar las inundaciones. También se instaló una nueva red de iluminación LED y se plantaron árboles, pérgolas y equipamiento urbano como bolardos, asientos y dársenas, y se mejoró el sistema de drenaje pluvial.

Los operativos en La Boca son parte del compromiso de Jorge Macri para restituir el orden, proteger la propiedad privada y devolverles a los vecinos y visitantes la tranquilidad en un espacio público seguro. Las más de 1.000 propiedades recuperadas representan el equivalente a más de 500 millones de dólares en inmuebles que vuelven a sus dueños.