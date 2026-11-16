El oficialismo busca apoyarse en los libertarios para alcanzar los votos necesarios para aprobar el proyecto. Pilar Ramírez mantuvo contactos con funcionarios, a quienes les trasladó los pedidos de cambios. La ley de leyes podría llegar al recinto en la primera semana de diciembre.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Antes peleados, hoy cercanos.

El PRO abrió esta semana la instancia de negociación con la oposición para lograr la aprobación del Presupuesto 2027 en la primera semana de diciembre. El oficialismo apunta a un acuerdo con La Libertad Avanza para lograr la sanción. La hoja de ruta enviada por Jorge Macri a la Legislatura porteña a mitad de septiembre contempla baja de patentes , obras de infraestructura y equilibrio fiscal con recortes en el Estado debido a la caída de la recaudación.

El oficialismo inició las rondas de discusión para tratar de juntar los 31 votos necesarios para lograr la sanción de la ley de leyes. La bancada que lidera Silvia Lospennato cuenta con 12 integrantes, lejos del número mágico, motivo por el cual se verá obligada a otorgar concesiones a los pedidos de los bloques afines.

Desde diciembre pasado, el macrismo descendió del segundo al tercer lugar dentro del recinto. Se ubica por debajo de Fuerza Buenos Aires (20) y La Libertad Avanza (14). Detrás aparece Confianza y Desarrollo (6), la UCR (5), el FIT (2) y el monobloque del exlibertario Eugenio Casielles. Para evitar que el proyecto naufrague necesitará apoyarse en los violetas y sumar los votos radicales.

A lo largo de octubre, los principales ministros porteños acudieron a la Legislatura para defender la iniciativa. Desde Gustavo Arengo hasta Fernán Quirós y con excepción de Hernán Lombardi, defendieron las pautas presupuestarias del Gobierno para el año próximo. También escucharon a los legisladores, respondieron preguntas y prometieron resolver inquietudes.

Concluidas las rondas ministeriales, el Gobierno porteño abrirá las discusiones con los jefes de bloque de la oposición. El primer encuentro se llevó a cabo este lunes, según supo Ámbito, y reunió a la libertaria Pilar Ramírez con funcionarios del Ejecutivo. Participó también Lospennato en representación del bloque oficialista.

La legisladora karinista llevó anotados los pedidos principales de su bancada para aprobar la ley. Insistió en la eliminación del pago de patentes para vehículos híbridos (los eléctricos ya están exceptuados) y una reducción del 10% en el ABL.

También pidió cambios en Ingresos Brutos: una reducción del 25% para industrias manufactureras, elevar el límite de facturación para comercios y servicios y exceptuar del pago a los monotributistas de servicios en todas las categorías. En el oficialismo recibieron formalmente el listado y evaluarán cada punto antes de dar una respuesta.

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Los números del Presupuesto 2027 de Jorge Macri

Por lo pronto, para el próximo ejercicio en CABA prevén ingresos corrientes por $24 billones 92 mil millones y gastos corrientes por $19 billones 177 mil millones, arrojando un resultado económico primario de $4 billones 916 mil millones. El resultado primario -recursos totales menos gastos primarios- se estima superavitario por $593 mil millones.

En cuanto al resultado financiero, proyectan que cerrará en verde por $1.000 millones, cálculo al que arriban luego de estimar un gasto total por $24 billones 94 mil millones que se solventarán con recursos por $24 billones 95 mil millones. Así, el período cerraría en equilibrio, pero por un margen muy acotado.

Entre las propuestas que envió CABA dentro del proyecto presupuestario se encuentra una rebaja en el valor de las patentes para que ningún vehículo pague más que lo que está pagando actualmente en términos reales. La decisión, según afirman, impactará sobre el total del parque automotor porteño, es decir, 1.630.000 vehículos.

Además proyecta un gasto de capital que rondará los 18 puntos, enfocado en la obra de la línea F, de la autopista Dellepiane y del anillo Pampa. Educación será una vez más el área a la que se le destinarán más fondos (19,7% del total) y Salud concentrará el 16,5% del presupuesto.

Por la caída en la recaudación de Ingresos Brutos, el Gobierno porteño llevó adelante ajustes en el gasto público del Estado que incluyó, además de recortes en partidas, una reducción del 15% de la planta, es decir, unos 8.954 empleos menos. El ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, defendió ante la Legislatura el recorte al asegurar que permitió reducir el gasto en remuneraciones del 44% en 2023 al 41%: "Es un mínimo histórico sobre el total del Presupuesto".

El legislador de Vamos por Más (PRO+CC), Waldo Wolff, presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Tributaria, habló con Ámbito sobre los números y no dudó en remarcar cuáles serán los puntos intocables: "Nuestros vectores de presupuesto son muy claros: 20% está destinado a inversiones de infraestructura y 60% irá a los tres grandes ministerios de Seguridad, Educación y Salud. Este último con inversiones nunca hechas".

Respecto al vínculo con los libertarios, de quienes necesitarán para sancionar la norma, aclaró que "la relación es buena y trabajamos juntos en ciertos proyectos". La conexión entre ambos bloques se demostró con la aprobación de leyes como la Emergencia Hídrica, la ampliación presupuestaria, los cambios en la VTV y el scoring, la ley antitrapitos, la adhesión al RIGI y la creación del RIMI CABA, entre otras iniciativas que los encontraron en sintonía parlamentaria.

El nado sincronizado entre el PRO y LLA que se vio a lo largo del año en la Legislatura y entre Jorge Macri y los hermanos Milei habilita las especulaciones electorales sobre una eventual alianza en CABA de cara a las elecciones de 2027. Para Wolff es una discusión que hoy no está en la agenda: "No es momento de definir alianzas aún", dijo y agregó: "El almanaque electoral irá definiendo los acuerdos".

El PRO se pone fecha para tratar el Presupuesto en la Legislatura

Por lo pronto, la mirada del oficialismo porteño estará puesta en cosechar apoyos para el proyecto del Presupuesto de Jorge Macri para el último año de su actual gestión. El exministro de Seguridad de CABA señaló que por el momento no hay día y hora formal para que el proyecto sea tratado en el recinto. "No tenemos aún definida la fecha, pero dudo que sea antes de diciembre", señaló.

En el Ejecutivo miran como posible fecha de tratamiento el primer jueves del último mes del año: el 3 de diciembre. Los cañones de la administración porteña, del bloque de Lospennato y de Daniel Angelici, principal armador político y prestidigitador de los amarillos estarán puestos en negociar con LLA, ya que se descuenta el apoyo radical.

El 9 de diciembre está previsto que acuda el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, a brindar su segundo informe de gestión del año. La convocatoria a la sesión especial fue formalizada por la presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, el 4 de noviembre.

La intención del oficialismo es lograr el visto bueno del Palacio Legislativo antes de la visita del jefe de Ministros de Jorge Macri. Los libertarios, conscientes del peso que tienen sus 14 legisladores en el número total, intentarán sacar provecho en la etapa de negociación.