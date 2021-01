Un médico renunció por la falta de conciencia social: "Si la gente no entiende, esto va a terminar en un caos"

https://twitter.com/patobecerra7/status/1347867612097687555 Renuncia del Doctor Marcelo Lemus al hospital San Jose. Mirá y escucha lo que dice pic.twitter.com/svBNREGz5L — Pato Becerra (@patobecerra7) January 9, 2021

“Esto de guardia en el hospital. Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid", comenzó el profesional y detalló que en ese tiempo de trabajo también le tocó atender otras urgencias médicas de una población que en su "mayoría no tiene cobertura social".

"Yo acabo de renunciar a la guardia. Se lo acabo de comunicar al director", contó Lemus para luego, en su intento de concientizar a los habitantes de esa ciudad, indicar: “Esto se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”.

En ese sentido, recordó que "el Gobierno comenzó a restringir nuevamente" para evitar la acumulación de casos positivos debido a que "la gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada".

"Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio”, fundamentó sobre su renuncia.

Lemus señaló que fallecieron colegas "por dar todo" y criticó que esta situación se suma a "la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no sabe qué hacer con la pandemia", por lo que consideró que "así no se puede trabajar”.

“Quizás como yo haya muchos, quizás otros tantos no quieran decirlo. Yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre”, concluyó con su mensaje.

El cuadro sanitario en Entre Ríos

Este viernes el Gobierno provincial informó que la circulación se restringirá entre la 1 y las 6 y comenzará a regir desde este 9 de enero al 24, inclusive debido al crecimiento exponencial de infectados en las últimas semanas.

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud precisó este sábado que se detectaron unos 706 nuevos positivos y el territorio llegó a un total de 34.930 contagiados.

En tanto que los fallecidos fueron seis en el informe del último jueves, por lo que la cifra de muertos aumentó a 595 decesos desde el inicio de la pandemia.