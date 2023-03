Equipo de expertos logró identificar a los gemelos mezclados poco después de nacer

Un equipo del Registro Nacional de las Personas (Renaper) identificó en base a sus registros de datos biométricos a los gemelos Lorenzo y Valentín nacidos el 6 de enero pasado que, en un hecho fortuito y accidental, quedaron virtualmente con sus identidades mezcladas para su mamá y su papá, quienes no podían distinguir cuál era cada uno.

Según relataron, una noche cuando aún se encontraban en el hospital de Mendoza donde los niños nacieron, los bebés se ensuciaron y ambos padres decidieron quitarles las pulseras identificatorias para higienizarlos, pero, a partir de allí, no supieron identificar cuál hijo era cuál a raíz de su gran similitud.

https://twitter.com/sofiar388/status/1631168598705160192 Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

El caso se conoció cuando Sofía contó por Twitter que no lograba identificar a los niños y que fue a la Policía para pedirle que les hiciera a los niños una prueba de huella digital, pero el problema no se resolvió porque se las hicieron y los bebés no figuraban en el sistema.

Al trascender el caso y el pedido de ayuda de los padres, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, encomendó a las autoridades del Renaper y a su titular Santiago Rodríguez, poner a disposición los recursos técnicos para solucionar el dilema familiar que, finalmente, fue resuelto por un equipo del organismo dependiente de la citada cartera.

Según se informó, el equipo de especialistas del Renaper se dirigió al actual domicilio de la familia en Córdoba, donde tomó los datos biométricos de los niños, que fueron enviados en línea al área de Identificación.

Los citados datos biométricos fueron contrastados por los peritos dactilóscopos contra los que figuran en la base de datos del Renaper, obtenidos cuando se confeccionaron los DNI de los bebés y, como consecuencia de este rápido accionar, se pudo confirmar en el momento la identidad de cada bebé.

Para finalizar con la tarea de identificación de los gemelos, el Renaper emitió a la familia un Certificado de Dato para cada uno de los niños.

A principios de marzo, la madre de los niños había indicado en sus mensajes en la red social: "Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz, en persona son iguales".

En un hilo de Twitter, Sofía Rodríguez, puso algunas fotos de los bebés a los 45 días de su nacimiento. En las cuatro imágenes, los gemelos no muestran diferencias a simple vista y realizan gestos similares.

Horas después, la madre tuiteó que les sacaron las huellas digitales a los bebés, pero que no figuraban en el sistema. "Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quién", indicó. Otro dato que se sumó a la anécdota es que le pusieron la vacuna dos veces a uno solo de los gemelos.