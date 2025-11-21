Cómo tener 3 meses de Starlink gratis en Argentina + Seguir en









El servicio que ofrece la compañía de Elon Musk ofrece internet ilimitado por un monto en rebaja y además, aseguran que los primeros 3 meses son gratis.

Starlink gratis por tres meses: a qué planes aplica y cómo conseguirlo.

Starlink se volvió uno de los servicios más solicitados desde su llegada al territorio argentino. El internet satelital de SpaceX enfrenta problemas de saturación en algunas zonas, pero ofrece ofertas con precios en rebaja para ciertos planes en zonas con pocas solicitudes.

Por otro lado, en las últimas comunicaciones de la compañía de Elon Musk, se anunció que el costo del hardware tendrá una reducción temporal del costo: se trata de un componente muy importante para poder conectarse a la señal de los satélites de Starlink. El hardware estándar cuesta $374.000, mientras que la versión mini tiene un valor de $142.500.

starlink elon musk.jpg Cómo funciona el plan itinerante El Plan Itinerante permite acceder a internet de alta velocidad mientras uno está en movimiento. La antena puede montarse en un vehículo o apoyarse en el suelo durante una parada; mientras tenga vista despejada del cielo, la conexión se mantiene estable.

Así, es posible navegar, trabajar, jugar online o realizar videollamadas desde prácticamente cualquier lugar del mundo. El kit incluye un router Wi-Fi integrado, alimentación por corriente continua (CC) y velocidades que superan los 100 Mbps. Además, su diseño portátil garantiza conectividad incluso en zonas remotas donde no llegan los servicios tradicionales.

Cuánto cuesta contratar Starlink: itinerante El servicio tiene un valor mensual de $87.500 y, como incentivo para nuevos usuarios, incluye una promoción de bienvenida que ofrece los primeros tres meses sin cargo. Esto permite probar el rendimiento del sistema en distintos entornos y durante viajes prolongados sin asumir el costo completo desde el inicio. Pasado ese período, el plan continúa con su tarifa regular, manteniendo las mismas prestaciones de velocidad, estabilidad y cobertura global.

