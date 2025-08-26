Estos errores pueden costarte una multa por mal estacionamiento: cómo evitarlos







Conocé diversos lugares en los que si dejás tu vehículo, podrías cometer una costosa infracción de tránsito.

La Secretaría de Trasnporte porteña actualizó las normas de estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Télam

Una de las multas de tránsito que más reciben los conductores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es por el mal estacionamiento de su vehículo. Recientemente se actualizó el reglamento sobre en qué lugares se puede dejar el auto para no correr el riesgo de obtener nuevas infracciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El costo mínimo de la multa por incumplimiento de las normas de detención equivale a 100 Unidades Fijas (UF), que como en la Ciudad una de ellas vale $731,62, el total de la infracción sería $73.162. Sin embargo, esta aumenta a 200 UF en caso de estacionar en lugares reservados para servicios de emergencia, paradas de transporte público, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de Metrobús, lo que equivale a $146.324.

Finalmente, aquellos conductores que estacionen su vehículo en espacios reservados para discapacitados se les otorgará la multa más costosa. Esta tiene un valor de 300 UF, que se traduce como $219.486. Además, en caso de que una grúa se lo lleve, al costo de la infracción habrá que sumarle $55.000 más.

Reglas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires mal estacionamiento 2.jpeg

En primer lugar, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con tres reglas básicas para estacionar:

En las calles está permitido de ambos lados las 24 horas.

En las avenidas se puede estacionar de 21 a 7 horas, de ambos lados, los días hábiles. Y los fines de semana y feriados las 24 horas.

En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas. Por otro lado, también hay reglas específicas para diferentes arterias de la ciudad. En ese caso, se aplican carteles que indican la modificación, ya sea si se puede estacionar o no. Dónde nunca estacionar para evitar recibir una multa mal estacionamiento 1.jpeg Para evitar obtener una multa por estacionamiento, es crucial nunca estacionar el auto en los siguientes lugares: Paradas de colectivos y taxis. En caso de que la parada de colectivo no cuente con la pintura en la calzada, se deberá dejar 15 metros hacia atrás de la parada y 10 metros hacia adelante.

Sobre la línea amarilla del cordón , ochavas, sendas peatonales y en las rampas de las esquinas.

, ochavas, sendas peatonales y en las rampas de las esquinas. A menos de 50 metros a cada lado de los trenes a nivel.

a nivel. Entradas a garajes

Entrada de edificios donde se desarrollan espectáculos públicos , en los horarios en que se realizan funciones.

, en los horarios en que se realizan funciones. Puerta de las comisarías y cuarteles de bomberos .

y cuarteles de . Sobre las ciclovías .

. Frente de la totalidad del predio donde funcionen salas velatorias habilitadas según las normas vigentes, entre las 8 y las 22 horas.

habilitadas según las normas vigentes, entre las 8 y las 22 horas. Frente a las bocas de entrada de los subtes .

. Sectores delimitados con cartelería y/o demarcación horizontal, destinados a la operación de carga y descarga o reservados exclusivamente para otros usos.

y/o demarcación horizontal, destinados a la operación de carga y descarga o reservados exclusivamente para otros usos. A menos de diez metros a cada lado de las entradas de las siguientes instituciones :

: Hospitales, sanatorios, clínicas y centros que presten servicios de salud.



Escuelas, colegios y facultades en horas de clase.



Templos en horas en que se celebren oficios o ceremonias.



Hoteles de 30 o más habitaciones que no presten servicio de albergue por horas.



Instituciones bancarias durante el horario de atención al público.



Sucursales de empresas de correo, durante su horario de funcionamiento.



Sedes de instituciones legalmente constituidas de personas con necesidades especiales.



Las conexiones para provisión de agua por camiones cisterna que se encuentren frente a los hospitales, las que deberán estar claramente demarcadas.

Temas multa