Estudio reveló la principal causa de muerte en mujeres adolescentes y recomendó cómo enfrentarla

Se trata del suicidio. El informe señaló un récord en el grupo etario de entre 20 a 29 años. Especialistas subrayan que un factor de riesgo es “el déficit en habilidades socioemocionales".

“La adolescencia argentina transita hoy un escenario sin las herramientas para los desafíos de esta etapa vital”, explican especialistas.

El suicidio es la principal causa de muerte en mujeres adolescentes, según un reciente estudio. Además, especialistas señalan que se alcanzó un récord histórico entre los 20 a 29 años.

Los datos surgieron del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad, de la Universidad Austral, tras un nuevo informe sobre la salud mental de adolescentes y jóvenes en la Argentina. Allí se expone una doble emergencia.

Por un lado, por primera vez en la historia sanitaria del país, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años. Por otro lado, advierten un récord en jóvenes de 20 a 29 años: en 2023 se contabilizaron 1.030, el número más alto desde 2017.

En 2023, se registraron 148 muertes en el grupo de 10 a 19 años, superando a los tumores (119) y a los accidentes (103). En esta población se presentan "niveles críticos", con 386 casos en 2023, sin mejoras respecto a años anteriores.

" Este dato marca un punto de inflexión en la salud mental adolescente femenina y pone en evidencia la necesidad de repensar los abordajes preventivos desde una perspectiva de género", sostiene el texto.

salud mental mano 1200.jpg La provincia de Buenos Aires oficializó la puesta en marcha para readaptar los hospitales neuropsiquiátricos. Foto: Pixabay

Además, detallaron que esta cifra representa "un crecimiento sostenido en los últimos años" y refleja una crisis emocional profunda en una franja etaria clave para el desarrollo personal, profesional y social.

La doctora Victoria Bein, investigadora del Observatorio, señaló que este período de la vida “debería ser un tiempo de construcción de ciudadanía y de vínculos, pero la fragilidad emocional la atraviesa cada vez con más fuerza”.

A su vez, su colega, la doctora Rocío González advirtió que la salud mental de adolescentes y jóvenes debe pensarse "como un eje transversal del proceso socioeducativo" y no como algo complementario. "Contar con información robusta y representativa es clave para orientar las políticas públicas”, sintetizó.

La juventud, un período de vulnerabilidad

Estos datos se inscriben en un contexto de "creciente malestar emocional, falta de contención y escasa formación en habilidades socioemocionales", destaca el análisis y subraya que la adolescencia y la juventud son etapas de alta vulnerabilidad emocional.

Así, la falta de herramientas para gestionar "emociones, el aislamiento, la presión social, el bullying y la ausencia de espacios de escucha activa agravan los riesgos". Los analistas destacan que la salud mental debe ser abordada con enfoques integrales para su prevención.

Frente a este escenario, el Observatorio propone:

implementar programas de prevención emocional desde la infancia;

formar a padres, madres y docentes en competencias socioemocionales;

promover espacios de escucha activa en escuelas y hogares;

garantizar políticas públicas sostenidas que integren el bienestar emocional como eje transversal del desarrollo humano

“La adolescencia argentina transita hoy un escenario complejo (...) sin las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de esta etapa vital”, explica González, y agregó que un factor de riesgo es “el déficit en habilidades socioemocionales".

Por su parte, Bein subrayó que "invertir en prevención emocional en las familias y en las escuelas es invertir en el futuro": "Las estrategias -de esta prevención- deben ser consideradas un derecho dentro de la educación integral".