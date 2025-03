Evitá caer en estafas: estos son los canales oficiales de atención de ANSES

Averiguá cuáles son las páginas oficiales de ANSES y no caigas en la estafa.

Debido al imparable número de denuncias recibidas por intentos de estafas a través de correos electrónicos, mensajes o llamadas telefónicas , la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), comunicó que no utilizan ninguno de los medios previamente nombrados para solicitar datos personales , claves o información bancaria, ya que son confidenciales y no deben divulgarse.

Por otro lado, todas las consultas y/o los trámites de ANSES son gratuitos por lo que no requieren de gestores ni intermediarios. Para evitar este tipo de estafas es recomendable no brindar información personal a llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales que se presenten por parte de la ANSES. En el caso de recibir algún formulario de procedencia dudosa, desestimar y denunciar cualquier publicación y bajo ningún término acceda a enlaces que redirijan a sitios web que no sean www.anses.gob.ar.