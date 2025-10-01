Empezó el mes de octubre y ya se confirmaron todos los datos sobre los pagos para jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) compartió las fechas de cobro junto con los valores actualizados tras el aumento previsto por ley y el refuerzo mensual que sigue vigente.
ANSES confirmó cuándo se cobran las jubilaciones en octubre 2025
El organismo previsional informó el calendario de pagos, los nuevos montos con aumento y el bono extra para los beneficiarios.
Por eso los beneficiarios pueden consultar desde Mi ANSES su recibo de haberes. Ahí mismo se detallan todos los importes correspondientes para cada prestación y se aclara cómo es que impacta el bono en los diferentes niveles de ingreso.
Monto de las jubilaciones de ANSES en octubre 2025
Según el IPC, las jubilaciones y pensiones suben un 1,9%. Además, se mantiene el bono de $70.000 que reciben quienes perciben los haberes más bajos.
- La jubilación mínima pasó a $326.304,88 y con el bono llega a $396.304,88.
- La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $261.016,96 y con el bono $331.016,96.
- Las Pensiones No Contributivas (PNC) es de $228.381,85 y con el bono llega $298.381,85.
- La jubilación máxima pasó de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.
Este esquema busca priorizar a los sectores más vulnerables.
¿Quiénes cobran el bono de $70.000?
El refuerzo de $70.000 le corresponde a todos los jubilados y pensionados que perciben la mínima. Para quienes superan ese nivel, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar el límite de $396.304,88.
Esto significa que si el haber supera esa cifra, el beneficiario ya no accede al refuerzo.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en octubre 2025
El calendario de pagos ya está definido y se organiza según la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
- DNI terminados en 0 - 8/10
- DNI terminados en 1 - 9/10
- DNI terminados en 2 - 9/10
- DNI terminados en 3 - 13/10
- DNI terminados en 4 - 14/10
- DNI terminados en 5 - 15/10
- DNI terminados en 6 - 16/10
- DNI terminados en 7 - 17/10
- DNI terminados en 8 - 20/10
- DNI terminados en 9 - 21/10
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1 - 22/10
- DNI terminados en 2 y 3 - 23/10
- DNI terminados en 4 y 5 - 24/10
- DNI terminados en 6 y 7 - 27/10
- DNI terminados en 8 y 9 - 28/10
De esta manera, ANSES garantiza que durante octubre todos los jubilados y pensionados reciban sus haberes.
