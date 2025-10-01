El organismo previsional informó el calendario de pagos, los nuevos montos con aumento y el bono extra para los beneficiarios.

ANSES ya confirmó las fechas y los montos para los haberes de octubre 2025.

Empezó el mes de octubre y ya se confirmaron todos los datos sobre los pagos para jubilados y pensionados . La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) compartió las fechas de cobro junto con los valores actualizados tras el aumento previsto por ley y el refuerzo mensual que sigue vigente.

Por eso los beneficiarios pueden consultar desde Mi ANSES su recibo de haberes. Ahí mismo se detallan todos los importes correspondientes para cada prestación y se aclara cómo es que impacta el bono en los diferentes niveles de ingreso.

Según el IPC, las jubilaciones y pensiones suben un 1,9% . Además, se mantiene el bono de $70.000 que reciben quienes perciben los haberes más bajos.

Este esquema busca priorizar a los sectores más vulnerables.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

El refuerzo de $70.000 le corresponde a todos los jubilados y pensionados que perciben la mínima. Para quienes superan ese nivel, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar el límite de $396.304,88.

Esto significa que si el haber supera esa cifra, el beneficiario ya no accede al refuerzo.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en octubre 2025

El calendario de pagos ya está definido y se organiza según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0 - 8/10

DNI terminados en 1 - 9/10

DNI terminados en 2 - 9/10

DNI terminados en 3 - 13/10

DNI terminados en 4 - 14/10

DNI terminados en 5 - 15/10

DNI terminados en 6 - 16/10

DNI terminados en 7 - 17/10

DNI terminados en 8 - 20/10

DNI terminados en 9 - 21/10

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 - 22/10

DNI terminados en 2 y 3 - 23/10

DNI terminados en 4 y 5 - 24/10

DNI terminados en 6 y 7 - 27/10

DNI terminados en 8 y 9 - 28/10

De esta manera, ANSES garantiza que durante octubre todos los jubilados y pensionados reciban sus haberes.