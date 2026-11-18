La mujer, de 77 años, habría tenido conocimiento previo del plan de escape y es investigada por presunto favorecimiento de evasión. La Justicia secuestró dispositivos electrónicos y documentación durante un allanamiento en San Telmo.

Detuvieron a la esposa del exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi por su presunta participación en la fuga.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este miércoles a Betina Erika Köpcke , esposa del exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi , en el marco de una investigación por su presunta participación en la fuga del hombre , quien escapó de su arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones Federales, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 , a cargo de la jueza María Servini. La medida se dispuso luego de que surgieran nuevas pruebas que vincularían a la mujer con la planificación de la huida.

Según la investigación, Köpcke habría tenido conocimiento previo y detallado del plan de escape de Bertulazzi. La principal evidencia surgió del análisis forense de un teléfono celular encontrado dentro de una mochila negra que el prófugo abandonó durante su fuga.

Entre los archivos recuperados, los investigadores identificaron fotografías tomadas en octubre de 2025 en las que se observa a la mujer frente al portón del inmueble de la calle Bolívar, por donde posteriormente se concretó la huida. También encontraron imágenes de las cuerdas colocadas junto al balcón que Bertulazzi habría utilizado para escapar, registradas varios meses antes del episodio.

A partir de estos elementos, la Justicia ordenó allanar el domicilio de Köpcke, de 77 años, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, donde finalmente fue localizada y detenida. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un teléfono celular, tres dispositivos de almacenamiento USB, documentación médica vinculada al prófugo y recortes periodísticos relacionados con la fuga. Todo el material será incorporado a la causa para avanzar en el análisis de las posibles responsabilidades.

La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, quien se fugó mientras cumplía arresto domiciliario. La detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini. Kopcke permanece… pic.twitter.com/hl33m74S3f

Por disposición de la jueza Servini, la mujer quedó detenida e incomunicada y será trasladada a la sede judicial para prestar declaración indagatoria.

La fuga de Leonardo Bertulazzi en San Telmo

La detención de Köpcke se suma a otros procedimientos realizados en el marco de la investigación por la fuga del exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia, condenado en su país a 27 años de prisión.

Bertulazzi, de 74 años, cumplía arresto domiciliario en un departamento de la calle Defensa al 600, donde permanecía bajo custodia de la Policía Federal y monitoreado mediante una tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Federal.

La reconstrucción del episodio determinó que utilizó un arnés para descender desde el balcón de un quinto piso y alcanzar la calle. Luego se desplazó hacia Bolívar y continuó su huida a pie. Cuando los efectivos ingresaron al departamento, encontraron la tobillera electrónica envuelta en carne de cerdo y rodeada por un tensiómetro, una maniobra que habría permitido engañar temporalmente al sistema de monitoreo.

La investigación también derivó en la detención de un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña, acusados de colaborar con la fuga. Ambos habrían integrado un grupo de chat de 17 personas en el que también participaba Bertulazzi, quien presuntamente utilizaba otra identidad para comunicarse.

La causa continúa bajo la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo de María Alejandra Mangano, mientras la Justicia busca determinar el alcance de la red de colaboración que permitió concretar la evasión.