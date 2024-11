Extenista italiana e hija de un excombatiente de Malvinas: quién es la nueva novia de Ramiro Marra

En total, ganó cuatro títulos y su mejor participación en un Grand Slam fue en Wimbeldon de 2018, cuando alcanzó los cuartos de final. Tras perder en el Miami Open contra la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, abandonó la disciplina.

"Hace años quería dejarlo. Es una vida dura ser tenista. Lo pospuse por mucho tiempo. Lo decidí y se lo dije a mi padre, que estaba feliz. Estuvo siempre a mi lado", manifestó en diálogo con Verissimo del Canal 5 de Italia.

Ahora la extenista, que también es modelo, está radicada en Argentina. En sus redes sociales oficializó su relación con Marra y respondió también una serie de preguntas que le realizaron sus seguidores, en las que mostró su afinidad con nuestro país.

"No me muevo más", sentenció cuando le preguntaron si se quedaría en la Argentina. Además, dijo que lo que más le gusta del país es "su novio", que su comida favorita son las empandas, que Buenos Aires es una de sus ciudades favoritas y que Andrés Calamaro es su cantante nacional favorito, en particular su canción "Flaca".