Nueva interna en LLA: compañera de Ramiro Marra impugnó su candidatura a jefe de bloque

Ante el pedido de impugnación de Ramírez, la presidenta del legislativo porteño, Clara Muzzio sometió a votación la cuestión de privilegio, lo que requiere dos tercios del cuerpo a favor, pero la solicitud no consiguió respaldos y pasó a la Junta de Interpretación y Reglamento.

La legisladora libertaria, que responde a la hermana del Presidente, recordó durante su argumentación que el bloque de LLA había quedado conformado por los diputados Rey, Alifranco, Rebeca Fleitas, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert, quienes fueron notificados de que ella sería la jefa de la bancada.

En marzo pasado, todos los legisladores del bloque firmaron la conformidad respecto de su designación, a excepción de Marra, Reta y Casielles.

Con relación a estos tres integrantes del bloque, Ramírez citó la nota que había presentado en abril impugnando la elección de Marra, donde manifestó que no se "encuentran legitimados para realizar ninguna presentación con relación al bloque LLA, dado a que no forman parte del mismo al no haber suscripto la nota de fecha 6 de marzo 2024".

La Legislatura porteña eliminó el tope de aumento del ABL interanual

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sesionó este jueves y aprobó por 38 votos positivos y 20 negativos la ampliación del presupuesto de la Ciudad en 4,5 billones de pesos, a pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Además, se eliminó el tope de aumento del ABL interanual que estaba fijada en 100%.

El Gobierno porteño recibió el apoyo de La Libertad Avanza, la UCR y CP, así como el rechazo de Unión por la Patria y la izquierda.

Los legisladores del PRO sostienen que la iniciativa está relacionada con "dotar de realidad" a un presupuesto que quedó desactualizado en relación a la inflación que hubo en los últimos meses. La sesión comenzó antes del mediodía en el recinto porteño.

“Es un problema que tiene que ver con la inflación. El proyecto lo armó un gobierno distinto, por más que sea del mismo color político, con una inflación posterior del 60% de Massa”, informaron desde el oficialismo porteño.

Paralelamente, la Legislatura aprobó adecuaciones a los topes de los tributos empadronados y de la cifra para exenciones del impuesto a los sellos sobre las transferencias de dominio y los contratos de compraventa de vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Con el mismo propósito de corregir los desfases generados por la inflación, se aprobaron modificaciones a las fórmulas para ajustar montos del impuesto a los Ingresos Brutos del Régimen Simplificado, a fin de evitar que muchos contribuyentes se vean forzados a pasar al Régimen General por la mayor facturación generada en los aumentos de precios y no en incremento real de las actividades o ventas.