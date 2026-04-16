13 posturas de yoga para aliviar los músculos y mejorar la movilidad

El yoga ayuda a aliviar tensiones y mejorar la movilidad del cuerpo.

El yoga se consolidó como una de las prácticas más recomendadas para mejorar la movilidad, reducir dolores musculares y aumentar la flexibilidad. Si sos de las personas que pasan largas horas sentadas, frente a pantallas o con poco movimiento, incorporar este tipo de ejercicios puede ser clave para prevenir molestias físicas y mejorar la calidad de vida .

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Según distintos especialistas en salud y bienestar, esta práctica no solo trabaja el cuerpo, sino también la respiración y la mente, lo que lo convierte en una disciplina integral . A diferencia de otros entrenamientos más intensos, el yoga permite avanzar de forma progresiva, adaptándose a cada persona sin importar su nivel de experiencia.

Este ejercicio no requiere equipamiento complejo, ni grandes espacios, lo que facilita su incorporación en la rutina diaria. Incluso con pocos minutos al día, es posible empezar a notar cambios en la postura, la flexibilidad y la sensación general del cuerpo.

Practicar yoga de manera regular aporta múltiples beneficios tanto físicos como mentales. Uno de los principales es la mejora de la flexibilidad , ya que las posturas ayudan a estirar los músculos y aumentar el rango de movimiento de las articulaciones.

También contribuye a reducir dolores musculares , especialmente en zonas como la espalda, el cuello y los hombros. Estas áreas suelen verse afectadas por el sedentarismo, el estrés o las malas posturas durante el trabajo o el estudio.

Otro aspecto importante es la mejora de la postura corporal. El yoga promueve una mayor conciencia del cuerpo, lo que permite corregir hábitos que pueden generar molestias a largo plazo.

A su vez, la práctica incluye técnicas de respiración que favorecen la relajación y ayudan a disminuir los niveles de estrés. Esto impacta directamente en el bienestar general, mejorando el descanso y la concentración.

Por último, el yoga también fortalece los músculos, mejora el equilibrio y ayuda a prevenir lesiones. Todo esto lo convierte en una herramienta completa para mantener el cuerpo activo y saludable.

Yoga Imagen: Freepik

Posiciones de yoga para mejorar la movilidad

Existen muchas posturas de yoga que ayudan a aliviar tensiones y mejorar la movilidad. A continuación, cinco de las más efectivas y fáciles de incorporar:

Postura del perro boca abajo

postura del perro boca abajo

La postura del perro boca abajo es una de las más conocidas. Permite estirar la espalda, los brazos y las piernas al mismo tiempo, favoreciendo la circulación y liberando tensiones acumuladas.

Postura del gato-vaca

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La postura del gato-vaca es ideal para movilizar la columna vertebral. Se realiza alternando movimientos de arqueo y extensión de la espalda, lo que ayuda a mejorar la flexibilidad y aliviar molestias en la zona lumbar.

Postura del niño

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La postura del niño es perfecta para relajar el cuerpo. Se utiliza como descanso dentro de la práctica y permite estirar suavemente la espalda, los hombros y las caderas.

Postura de la cobra

postura de la cobra

La postura de la cobra trabaja la apertura del pecho y fortalece la zona lumbar. Es especialmente recomendable para quienes pasan mucho tiempo sentados, ya que ayuda a contrarrestar la postura encorvada.

Postura del puente

postura del puente

Por último, la postura del puente fortalece la espalda baja y activa los glúteos, contribuyendo a mejorar la postura general y la estabilidad del cuerpo.

Estas cinco posturas pueden combinarse en una rutina simple de pocos minutos al día. Lo importante es realizarlas de manera controlada, respetando los límites del cuerpo y acompañando cada movimiento con una respiración consciente.

El yoga es una práctica accesible y efectiva para aliviar los músculos y mejorar la movilidad. Incorporar estas posturas en la rutina diaria puede generar cambios significativos en el bienestar general, ayudando a reducir dolores, aumentar la flexibilidad y mantener el cuerpo activo de forma saludable.