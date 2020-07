Crimen de Fabián Gutiérrez: Carlos Telleldín defenderá a los principales sospechosos

El letrado conformará el grupo de defensores que está encabezado por el Doctor Carlos Muriete, quien precisó: "Yo lo invité, el aceptó y después se lo propuse a la familia, para conformar el equipo técnico con los abogados que ya están".

A su vez, adelantó que "va a dar una apoyatura técnica y a razonar y pensar las pruebas y los hechos", de acuerdo a una entrevista concebida al medio LU12 AM680 Río Gallegos.

Por otro lado, este viernes el juez que investiga el crimen del empresario y ex secretario de Cristina y Néstor Kirchner en El Calafate, Santa Cruz, rechazó un pedido para recusar a la fiscal del caso, Natalia Mercado, realizado por una de las defensas.

"He resuelto el pedido de recusación de la fiscal y no le he hecho lugar", informó anoche el juez penal de El Calafate Carlos Narvarte, a cargo de la investigación del crimen.

El magistrado argumentó que "las causales invocadas por el defensor no las probó, no las demostró y el solo hecho de ser la sobrina de la expresidenta (Cristina kirchner) no es suficiente".

Esta semana la familia de Gutiérrez se expresó sobre el caso y cree que los cuatro detenidos fueron quienes "participaron del asesinato" y que cometieron el crimen "para ocultar un robo", según palabras del abogado Sandro Levín en diálogo con Télam.