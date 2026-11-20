San Francisco sufrió derrumbes y voladuras de techos, mientras que las lluvias inundaron barrios de General Cabrera y General Deheza.

El temporal provocó derrumbes y daños en vehículos estacionados en San Francisco, donde se estimaron ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora.

Un temporal de lluvia y viento provocó destrozos en distintas localidades de Córdoba entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes , con vehículos aplastados por derrumbes, voladuras de techos, árboles caídos y familias evacuadas. En San Francisco , las ráfagas fueron estimadas entre 90 y 140 kilómetros por hora , mientras que en General Cabrera y General Deheza las precipitaciones alcanzaron los 117 milímetros en 24 horas .

El Gobierno provincial desplegó un operativo de asistencia junto con los municipios, bomberos y fuerzas de seguridad. Los daños también alcanzaron a Calchín Oeste , donde el viento afectó viviendas, galpones y el tendido eléctrico, mientras que en Hernando se registraron anegamientos de calles.

Por instrucción del gobernador Martín Llaryora , el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán , y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres , coordinaron con los intendentes la atención de las familias damnificadas y el relevamiento de las necesidades.

La tormenta golpeó a San Francisco alrededor de las 3.40 , con ráfagas que derribaron paredes, arrancaron árboles y provocaron voladuras de techos. Sobre la calle Santa Fe, al menos cinco vehículos estacionados resultaron dañados por la caída de escombros .

ASISTIMOS A LAS COMUNIDADES AFECTADOS POR EL TEMPORAL Desde anoche he instruido a organismos del Gobierno provincial y a funcionarios del gabinete a disponer y movilizar todos los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para asistir a las comunidades afectadas por el… pic.twitter.com/ouCWZSXS71

“Fue fuerte y en menos de 10 minutos se calmó el viento”, relató una vecina en diálogo con TN, quien describió daños en distintos puntos de la ciudad. Otro habitante aseguró que nunca había presenciado un fenómeno similar durante los 14 años que llevaba viviendo allí.

El temporal afectó ocho subestaciones eléctricas y dejó inicialmente sin suministro a aproximadamente el 70% de la ciudad. El sector noreste estuvo entre los más perjudicados, con viviendas dañadas y calles bloqueadas por árboles y ramas.

Ante ese escenario, el municipio activó un comité de crisis y organizó tareas conjuntas con bomberos voluntarios, la Policía de Córdoba y la Guardia Local para atender las emergencias y despejar los sectores afectados.

Calchín Oeste sufrió voladuras de techos y daños en galpones

En Calchín Oeste, la intensidad del viento también provocó daños en techos, árboles, galpones y espacios públicos, además de interrumpir el servicio eléctrico.

El reporte provincial describió el episodio como un fenómeno compatible con una cola de tornado, aunque esa caracterización no constituye una confirmación meteorológica de que se haya producido uno.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Carrilobo intervinieron en la localidad y se dispuso el traslado de personal de Protección Civil para evaluar las consecuencias. No se reportaron heridos en Calchín Oeste y las rutas provinciales 13 y 10 permanecían habilitadas, según el parte difundido.

Inundaciones y familias evacuadas en General Cabrera y General Deheza

Las consecuencias más graves de las precipitaciones se registraron en General Cabrera y General Deheza, donde hubo evacuados y se suspendieron las actividades escolares.

En General Cabrera, el desborde de canales de desagüe provocó el ingreso de agua a viviendas de los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Algunas personas fueron alojadas en una institución educativa y otras en el hospital, mientras que varias familias se trasladaron por sus propios medios a casas de allegados.

Equipos provinciales de Recursos Hídricos trabajaron en la localidad para atender las inundaciones. En General Deheza también se realizaron tareas para facilitar el escurrimiento del agua y asistir a los vecinos afectados.

Ambas ciudades encabezaron los registros de lluvia informados este viernes, con 117 milímetros acumulados durante las últimas 24 horas. En otras localidades también hubo precipitaciones importantes, entre ellas Punta del Agua, con 66 milímetros; Chaján, con 63; y Las Perdices, con 60,2.

El agua obligó a cortar un tramo de la ruta nacional 158

El temporal también complicó el tránsito en la ruta nacional 158, donde se dispuso un corte total a la altura del kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza, por la acumulación de agua sobre la calzada.

Para desviar la circulación se establecieron alternativas por la ruta provincial 11 y la E-90, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la limpieza y el retiro de árboles y ramas.

El operativo provincial reúne a personal de Desarrollo Social, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Protección Civil, junto con bomberos y fuerzas de seguridad, para asistir a las familias, evaluar los daños y recuperar los servicios afectados.