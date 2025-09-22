Feriado XXL en noviembre: cuándo será y por qué







El Gobierno confirmó un fin de semana largo de cuatro días en noviembre. La medida busca impulsar al turismo y a la gastronomía.

El Gobierno confirmó un nuevo traslado de un feriado en noviembre para generar un feriado XXL.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 que habilita algo inédito: cuando un feriado caiga sábado o domingo podrá trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente. La idea es clara, generar más “pausas extendidas” que reactiven la actividad en destinos turísticos y, de paso, darle aire a sectores muy golpeados como la gastronomía.

La novedad de este decreto también abre el juego a escenarios futuros. Hasta ahora, cuando un feriado coincidía con sábado o domingo, simplemente se perdía la oportunidad de extender el descanso. Ahora, el Gobierno se reserva la facultad de mover esas fechas, algo que genera expectativa pero también debate: algunos celebran la medida como un alivio para el turismo, mientras que otros critican el giro de Milei, que en campaña cuestionaba la “excesiva cantidad de feriados”.

En la práctica, esto se traduce en que noviembre tendrá un fin de semana XXL, con cuatro días de corrido para descansar o viajar. El calendario queda así: viernes 21 de noviembre feriado turístico, sábado 22 y domingo 23 como días habituales, y lunes 24 de noviembre el Día de la Soberanía Nacional, que se traslada desde el 20.

Feriado- Agendalo: Noviembre suma un fin de semana XXL para viajar, salir o simplemente, descansar.

El antecedente inmediato está en octubre: el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae domingo 12, fue adelantado al viernes 10. La misma ley y el mismo objetivo: ofrecer un respiro más largo a los argentinos y, de paso, empujar un poco la economía en semanas previas a las elecciones presidenciales.

Los feriados que restan del año Con este cambio, la recta final de 2025 quedó cargada de fechas clave para el descanso. A continuación, el cronograma confirmado: Viernes 10 de octubre al domingo 12 : fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 al lunes 24 de noviembre : fin de semana XXL por el Día de la Soberanía Nacional.

Sábado 6 al lunes 8 de diciembre : fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible de Navidad.