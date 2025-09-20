Miles podrán aprovecharlo: el feriado de septiembre que no te esperabas







Algunos municipios bonaerenses suman a su calendario nuevos feriados locales que modifican la rutina y abren espacio a celebraciones únicas.

El 24 de septiembre no será un día más para varias ciudades: los feriados locales cambiarán el ritmo con festejos, descanso y tradiciones.

En Argentina, los feriados no solo descansan el cuerpo: también reactivan economías locales, estimulan el turismo interno y generan oportunidades inesperadas. Pero no todos se enteran a tiempo, por eso es fundamental tener cerca los días de descanso para cada rincón de Buenos Aires.

Un grupo de municipios bonaerenses se prepara para un feriado local que promete sorprender a más de uno. Mientras muchos siguen su rutina, varias ciudades vivirán un miércoles distinto, con festejos, actividades culturales y un merecido descanso.

Feriados Este tipo de feriados también impactan en el sector comercial y turístico. Restaurantes, alojamientos y emprendimientos aprovechan la ocasión para atraer vecinos y visitantes con propuestas especiales.

A qué se debe el feriado el 24 de septiembre de 2025 El próximo miércoles 24 de septiembre, varias localidades de la Provincia de Buenos Aires se tomarán un respiro gracias a un feriado que tiene raíces profundamente culturales y religiosas. Este día, celebrado como jornada patronal o fundacional, marcará una pausa en municipios que valoran sus tradiciones y origen.

Entre los distritos que interrumpen sus actividades se encuentran Bahía Blanca, Chascomús, Mercedes, Colón, Pergamino, Ensenada, General Lavalle, Coronel Pringles y General Arenales, entre otros. Cada uno conmemora ya sea el día de su santo patrono o el aniversario de su fundación.

A diferencia de los feriados nacionales, estas fechas impactan de forma localizada. Por eso, mientras el resto de la provincia sigue su ritmo habitual, en estos partidos se suspenden clases, cierran oficinas públicas y se organizan eventos especiales para la comunidad. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

