Brutal agresión en un gimnasio: un joven atacó a un profesor de kickboxing y lo dejó con graves fracturas

El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad. Ocurrió en la localidad de Carmen de Areco.

Un cliente atacó a un profesor de kickboxing en un gimnasio.

Un violento episodio sacudió a la localidad bonaerense de Carmen de Areco , donde un joven atacó sorpresivamente a un profesor de artes marciales dentro de un gimnasio. El hecho ocurrió a comienzos de diciembre y dejó a la víctima con heridas graves que requieren múltiples cirugías.

El hombre agredido es Alexander Acuña , de 35 años , instructor de kickboxing y taekwondo . El atacante, identificado con las iniciales P.P. , asistía al lugar como cliente y realizaba rutinas de musculación por su cuenta.

Todo se originó algunos días antes del ataque, cuando surgieron quejas por el desorden en el gimnasio. Según relató el entorno de la víctima, el joven creyó que Acuña lo había expuesto ante el dueño del establecimiento , lo que derivó en un intercambio tenso de mensajes de WhatsApp que contenían amenazas.

En uno de esos mensajes , el agresor escribió: “Me mandó Cristian hoy que vos le dijiste q soy re desordenado no sé q problema tenés dos ejercicios ise nomás (sic)”. Acuña respondió: “Pero yo no dije nada d los ejercicios man...! solo q luego tu e acomodar todo, no m cuesta nada! Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor (sic)”.

El diálogo continuó subiendo de tono, hasta que el joven contestó: “No me mandes más en algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí. Yo voy todos los días”. En las imágenes posteriores del ataque, se lo ve usando una musculosa de Los Angeles Lakers .

Acuña intentó bajar la tensión: “Yo no peleo amigo. Yo ago deporte. Querés pelear con migo? Preparate! Y nos vemos en un ring! O jaula!! Pero yo no peleo en la calle ni en ningún otro lugar. En un ring peleo yo amigo con un juego referí, bien legal. Aparte no era para que te pongas así (sic)”.

El ataque a traición dentro del gimnasio

Los protagonistas se cruzaron finalmente el 3 de diciembre, día en que ocurrió la agresión. Testigos señalaron que en el gimnasio solo había tres personas presentes: Acuña, P.P. y un tercero ajeno al conflicto.

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad, ambos discutieron mientras el joven seguía entrenando. Acuña, con guantes de boxeo en la mano, lo invitó a subir al ring: “Vení, amigo, toma, vos que querés pelear. Vamos a pelear”, dijo, mientras el agresor levantaba mancuernas.

Luego, Acuña tomó su teléfono para comunicarse con los responsables del gimnasio y pedir que no dejaran ingresar más al joven por los episodios de hostigamiento: “Vos viniste acá a prepotearme”, expresó.

Aprovechando que el instructor se dio vuelta, P.P. lo atacó de manera inesperada con un fuerte golpe en la cabeza. Acuña cayó inconsciente sobre un banco y el agresor lo golpeó repetidamente antes de tirarlo al piso y patearlo.

Durante la golpiza se escucha al atacante decir: “A que no te la bancas salame. Parate, dale parate ¿Tan piola sos?”.

Lesiones graves y causa penal

Acuña denunció el ataque, aunque el agresor aún permanece en libertad. Según relató el círculo cercano del instructor, sufrió la fractura del pómulo derecho y otra en el maxilar derecho, lesiones que requieren una cirugía especializada en la ciudad de San Nicolás.

La investigación quedó a cargo de la UFI 4 de Mercedes y la ayudantía fiscal de Carmen de Areco, que notificaron al agresor por el delito de lesiones graves.

La familia de Acuña inició una campaña solidaria para cubrir los costos del traslado y la atención médica especializada necesaria tras la brutal agresión. El instructor continúa en recuperación, a la espera de las intervenciones quirúrgicas que determinen su evolución.