María Corina Machado anunció que regresará pronto a Venezuela y comparó la intervención de EEUU con la caída del muro de Berlín









La líder opositora aseguró desde Washington que necesita estar en su país "lo antes posible". Además, elogió la intervención de Donald Trump y la describió como "un legado para el mundo".

Machado subrayó que “por primera vez en la historia, tendremos una América libre de comunismo".

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará "pronto" a Venezuela y comparó la intervención Donald Trump en el país "con la caída del muro de Berlín". En esa línea, recalcó desde Washington, EEUU, que "necesita estar allí", en medio de interrogantes acerca del trato que recibirá a su regreso.

El presidente estadounidense, Donald Trump sostuvo la semana pasada la idea de que podría abrirle a Machado la puerta del futuro político del país al afirmar: "Quizá podemos involucrarla".

María Corina Machado anunció que regresará pronto a Venezuela Información del NY Post indicó que Machado podría volver pronto a su país y sostuvo: "Necesito estar allí. Quiero volver lo antes posible". Si bien hay una clara sintonía entre el gobierno de Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no está claro cómo se manejaría por parte de los cuerpos de seguridad el regreso de Machado.

La líder recalcó su disposición por ayudar a introducir la democracia en el país: “El legado para el mundo será enorme. Tendremos una Venezuela y una región prósperas. Si hacemos una comparación histórica, esto significaría para las Américas tanto como la caída del Muro de Berlín para Europa".

María Corina Machado y su hija La líder recalcó su disposición por ayudar a introducir la democracia en el país. C5N Además, subrayó que “por primera vez en la historia, tendremos una América libre de comunismo, dictadura y narcoterrorismo por primera vez”. Machado confía en "que el pueblo venezolano se gobierne a sí mismo es el camino más rápido hacia ese objetivo".

