Prohíben el uso de un reconocido ungüento: la peligrosa advertencia de la ANMAT

El producto no estaba registrado ante las autoridades sanitarias, y se desconoce su origen y las condiciones en las que fue fabricado.

El Mentisan es un producto boliviano utilizado contra resfríos, dolores musculares y cortaduras.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta y distribución del ungüento Mentisan, reconocido por sus uso contra resfríos, dolores musculares y otras afecciones menores.

La decisión fue anunciada a través de la Disposición 128/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde a la falta de registro sanitario del producto en el país. El organismo alertó sobre los riesgos asociados con su implementación, ya que se desconoce su procedencia y las condiciones en las que fue fabricado. A continuación, conocé los detalles.

mentisan1 Cuál es el ungüento que prohibió la ANMAT El ungüento prohibido es Mentisan, un producto de origen boliviano que se comercializa en diversas ferias y comercios ambulantes a bajo costo.

Es popular por sus supuestos beneficios para aliviar resfríos, irritaciones de la piel, heridas leves, contusiones, cortaduras, picaduras de insectos, labios rajados, dolores musculares, reumáticos y de cabeza.

mentisan El motivo por el que prohibieron la venta del ungüento Mentisan La decisión de la ANMAT de prohibir la venta de Mentisan se basa en que el producto no cuenta con la aprobación correspondiente del Registro de Especialidades Medicinales (REM), el cual es un requisito legal para la comercialización de cualquier producto que se utilice con fines terapéuticos y declare indicaciones para prevenir o tratar enfermedades.

“Se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”, advierte la disposición firmada por Luis Eduardo Fontana. Este vacío de datos habilita que no se pueda garantizar la seguridad ni la eficacia del producto. Las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de su distribución hasta que se obtengan los permisos correspondientes.

