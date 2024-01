González Catán: habló la viuda de uno de los muertos

En ese marco, la pareja de uno de los fallecidos en el trágico episodio inició el descargo de manera contundente afirmando que "no fue una toma de terrenos, tampoco una pelea de narcos, había familias, niños, y no tuvieron consideración".

Angustiada por ver cómo asesinaban a sangre fría a su marido, la vecina explicó que "era una asamblea vecinal, algo que se hace en todos los barrios con el fin de organizarse, pero todo empezó por amenazas. Lo hicieron con uno, diciéndole que bajara un cambio, que terminaba esto e iba a ser boleta . Nos alteramos, no teníamos armas, no fue un enfrentamiento. Si hubiera sido un enfrentamiento, hubiera venido desde las dos partes, pero vino de un solo bando, de los delegados"

gonzalez catan tiroteo 2023.mp4

Y aseguró: "No tengo ningún problema en denunciar a esa gente, lacras, basuras, dejaron a un montón de gente sin consuelo, dolida. No sé cómo le voy a decir a mis hijos que su papá no va a llegar a casa y no soy la única. Hay muchos más como yo. Esas lacras se llenaban los bolsillos a costa de gente trabajadora".

Por qué se organizó la reunión vecinal en la tosquera de González Catán

Según lo narrado por la vecina, "la reunión fue programada por las delegadas, para organizarnos. El viernes hubo un tiroteo y fueron estas delegadas a amenazar a una familia con sus matones. Si el estado se metía, esta gente oriunda de Paraguay no podía lucrar, y al no poder hacerlo, nos convocaron a una reunión donde nosotros caímos como ganado, nos hicieron una emboscada, cayeron sicarios y mataron a sangre fría a todos"

"Mi marido salió a correr a esa gente, y me decía que me agachara, que me cubriera, pero de la nada salieron tres sicarios y lo mataron", concluyó.

Las víctimas fueron derivadas a distintos hospitales de la zona

Las víctimas, tanto los heridos por disparos de armas de fuego como los fallecidos, fueron atendidos en los hospitales Simplemente Evita, Paroissien, Balestrini y Favaloro.

El parte policial indicó que se produjo "un enfrentamiento armado entre bandas en una toma ubicada a metros de la calle Vega y Debussy".

Las actuaciones judiciales quedaron en manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, que apunta a "establecer fehacientemente las circunstancia del hecho" para avanza en la investigación.