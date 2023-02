Gorillaz es tendencia por su nuevo album, "Cracker Island"

Cracker Island sigue EP de 2021, Meanwhile, a la colección de 2020, Song Machine: Season One - Strange Timez, y al álbum The Now Now, de 2018.

Meses atrás, la banda liderada por Damon Albarn dio a conocer la lista completa de los temas que iban a formar parte del álbum con varias colaboraciones, algo que se rumoreaba desde un principio.

El bajista y productor Thundercat participa en la canción homónima que da inicio al LP, además de canciones con Bad Bunny, Stevie Nicks, Beck y el vocalista Adeleye Omotayo.

Tormenta es una canción que cuenta con la colaboración de Bad Bunny y fue la primera pista completa del álbum. Originalmente iba a ser el sencillo principal de la segunda temporada de Song Machine.

New Gold, la canción en colaboración con Tame Impala, estuvo en producción desde 2020, y originalmente también iba a formar parte de Song Machine.

El primer sencillo del álbum, Cracker Island, se publicó el pasado mes de junio.

Listado completo de canciones de Cracker Island

01. Cracker Island ft. Thundercat

02. Oil ft. Stevie Nicks

03. The Tired Influencer

04. Tarantula

05. Silent Running ft. Adeleye Omotayo

06. New Gold ft. Tame Impala and Bootie Brown

07. Baby Queen

08. Tormenta ft. Bad Bunny

09. Skinny Ape

10. Possession Island ft. Beck