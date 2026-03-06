Cambios de tránsito en la Ciudad por obras en el puente Labruna y el futuro bajo nivel de Pampa

Desde este sábado se habilitará nuevamente la salida hacia Udaondo, cerrada desde enero. La semana próxima comenzarán los trabajos para construir un nuevo paso bajo nivel, lo que implicará cortes y desvíos en la zona.

Las obras buscan mejorar la conexión entre Lugones, Udaondo y la Costanera, además de generar un nuevo vínculo entre la Ciudad y el Río de la Plata.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño informó que en los próximos días se aplicarán modificaciones en el tránsito sobre la avenida Lugones , en el marco de dos obras clave en la zona norte de la Ciudad : la ampliación del puente Labruna y la construcción de un nuevo paso bajo nivel en la calle La Pampa .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según detallaron desde el Gobierno porteño, este sábado 7 de marzo Autopistas Urbanas (AUSA) volverá a habilitar la salida de Lugones hacia Udaondo , que permanecía cerrada desde enero por los trabajos de ampliación del puente Labruna.

En paralelo, el miércoles 11 de marzo se cerrará al tránsito la calle La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta , ya que comenzarán las obras para construir un nuevo paso bajo nivel en ese sector.

El inicio de los trabajos en La Pampa implicará además el cierre del ingreso y egreso de Lugones a la altura de esa calle . Como alternativas, los conductores podrán utilizar las rampas ubicadas en Udaondo o continuar hasta Ombúes . La modificación también afectará el recorrido de algunas líneas de colectivos.

La línea 28 , que actualmente circula por La Pampa hasta Figueroa Alcorta para luego tomar el puente hacia la Costanera, saldrá antes, a la altura del puente Scalabrini Ortiz , desde donde continuará directamente hacia la zona costera.

En tanto, un ramal de la línea 130, que atraviesa los Bosques de Palermo y circula por Pampa, Lugones y Dorrego, desviará su recorrido por la avenida del Libertador.

Ampliación del puente Labruna

La obra en el puente Labruna apunta a ampliar esa conexión vial clave en el acceso a la zona de Núñez. Actualmente cuenta con un carril por sentido, pero el proyecto prevé dos carriles por mano.

Para lograrlo, el puente original pasará a tener sentido único hacia Udaondo, mientras que se sumará una nueva estructura paralela con circulación hacia el río y dos carriles adicionales. Entre ambas manos se incorporará además una pasarela peatonal de cuatro metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, separada por un cordón.

obras El anillo tendrá 140 metros de diámetro y unos 440 metros de recorrido total.

El rediseño también incluye nuevas conexiones vehiculares para ordenar los ingresos y egresos de las autopistas Lugones y Cantilo, en una zona con alto flujo de tránsito por la cercanía de distintos polos de actividad.

Entre ellos se destacan el estadio Monumental de River Plate, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el CeNARD y la Ciudad Universitaria, entre otros espacios.

El nuevo bajo nivel de La Pampa

A unos dos kilómetros del puente Labruna, también comenzarán los primeros trabajos para construir un paso bajo nivel en la calle La Pampa, entre Figueroa Alcorta y la Costanera.

El proyecto busca mejorar la conexión entre la trama urbana y el Río de la Plata, actualmente interrumpida por la presencia de las autopistas Lugones y Cantilo y las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

La obra contempla un túnel vehicular de aproximadamente 540 metros, con cuatro carriles en total (dos por sentido) y una altura superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso de colectivos, buses y vehículos de emergencia.

Además, el proyecto prevé un puente peatonal y para ciclistas con forma de anillo, construido en estructura metálica, que atravesará por encima de las autopistas y las vías ferroviarias. También se incorporará un cruce bajo nivel para circulación mixta.

El anillo tendrá 140 metros de diámetro y unos 440 metros de recorrido total, y desde la Ciudad aseguran que podría convertirse en un nuevo ícono arquitectónico y turístico de la zona.