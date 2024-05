Habló Carmona, el asesino del taxista de Córdoba: "Soy un lobo solitario"

Durante el juicio, el acusado se refirió sobre la corrupción penitenciaria. "Este hombre hablaba sobre la corrupción penitenciaria que existe en el Chaco, y de los jueces. Pensé en ese momento: se queda corto con todo lo que mencionaba. Nunca tuve que sobornar a nadie para tener salidas transitorias”.

Carmona aseguró que mató al taxista porque “priorizó el auto antes que su propia vida” y no dio más precisiones sobre el destino final que tenía en su mente esa tarde que escapó del encierro. “Retumba en mi cabeza: no me mates, no me quites mi herramienta de trabajo. Él eligió el auto. Yo ya era un depredador”, repitió Carmona y concluyó: “Soy un maldito lobo solitario”.

“En Córdoba me fugué porque el ego pudo más que el amor. Fue muy cobarde de mi parte, traicioné a mi esposa”, agregó en su declaración el asesino, intentando desligar a su pareja de la situación. Cabe destacar que su esposa, Ángela Etudiez, afronta cargos por su presunta complicidad con la huida.

Una vida en la cárcel

Roberto José Carmona saltó a la fama en 1986 tras secuestrar y asesinar a la adolescente Gabriela Ceppi, a quien capturó en las afueras de Carlos Paz. Tras ser detenido y confesar en el lugar donde había ocultado el cuerpo, en el juicio nunca se llegó a comprobar si, además, Carmona también había abusado sexualmente de la víctima.

Carmona fue entonces trasladado a la cárcel de San Martín en Córdoba. En su estadía, apuñaló al recluso Martín Castro, en el año 1988, después de un altercado interno.

Carmona-detenido-taxi.jpg Carmona fue detenido el 13 de diciembre de 2022 tras su intento de fuga.

Luego, en 1994 asesinó a Héctor Vicente Bolea, caso por el cual afronta una condena de 16 años después de que su grupo de amigos intentara lincharlo por una pelea que tuvieron. Por último, en 1997, el asesino le quitó la vida a Demetri Pérez Araujo, también en la carcel.

En los últimos dos casos, justamente, estuvieron también relacionados con el caso de Ceppi. El abogado de la querella, Carlos Navi, planteó en su acusación previa que el historial de Carmona incluye también violar a la adolescente.

Ante esta acusación, el delincuente cruzó al abogado: "debería informarse mejor cuando va una audiencia como esta. Jamás he sido condenado como violador en el juicio de Gabriela Ceppi. Personas como usted hicieron posible que yo matara a otras personas por calificarme de la manera que usted me calificó”, sentenció Carmona.