Serio: se venció el plazo y hackers filtraron documentos internos de Dirección de Migraciones

Desde el Ministerio de Interior confirman que los atacantes no ingresaron al Sistema Integrado de Captura Migratoria (SICAM). Es decir, a la base de datos del control de ingreso y egreso al país. Sin embargo, la información sensible relacionada con el área de Dirección de Información Migratoria corresponde a una filtración sin precedentes en la Argentina. El software NetWalker ingresó al sistema del organismo el pasado 27 de agosto y desde ese momento comenzó una extorsión hacía el Gobierno Nacional con el pedido de un rescate millonario. En una primera instancia trascendió que habían exigido 76 millones de dólares, pero finalmente la oferta fue de 4 millones de dólares. No obstante, desde el Ministerio de Interior afirman que nunca estuvieron dispuestos a negociar.