Misterio en Monte Castro: hallaron muerta a una mujer con múltiples puñaladas







El marido de la víctima fue quien realizó el hallazgo del cuerpo, en una vivienda ubicada en la calle Desaguadero al 2600. La policía demoró al hombre mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Una mujer fue brutalmente asesinada en Monte Castro

Una mujer de 51 años fue encontrada muerta en su casa del barrio porteño de Monte Castro, con múltiples heridas de arma blanca.

Hallaron sin vida a una mujer con múltiples puñaladas en Monte Castro Según pudo saber la NA, fue el esposo quien halló el cuerpo y, al mismo tiempo, "aseguró que la casa estaba revuelta". Tras el aviso, el hombre fue demorado por la policía para "seguir investigando las circunstancias del hecho".

Todo comenzó ayer por la tarde, alrededor de las 17:00, cuando el marido de la mujer de 51 años "llamó al 911 para alertar que la había encontrado con lesiones punzocortantes y con bajos signos vitales". Minutos después, médicos del SAME llegaron al lugar y "constataron la muerte de la mujer".

monte castro La mujer fue hallada sin vida en un domicilio de la calle Desaguadero al 2600 . En el lugar de los hechos, trabajaron agentes de la Policía Científica de la Policía de la Ciudad para realizar las pericias correspondientes.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo del fiscal Daniel Roma, que ya dispuso la intervención de la División de Homicidios de la fuerza porteña y el relevamiento de la escena, "entre otras medidas".