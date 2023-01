Temblor esencial: ¿qué es la condición que padece Larreta?

En el extenso hilo, empezó poniéndole un poco de humor a lo que tenía para comunicar. Contó que "de chiquito cuando tenía que dibujar o aprender a escribir, me pasa hoy cuando tengo que sostener una botella o un micrófono y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos".

También explicó que se trata de "una condición que no mejora ni empeora, a medida que fui creciendo fui aprendiendo a convivir con esto". Por otra parte, desmintió a quienes habían afirmado que se podía tratar de Parkinson o una enfermedad degenerativa.

En el hilo también aprovechó para aclarar que, de cara al futuro, esto no es un impedimento para su carrera política: "Como tuve la suerte de que mi pasión sea la política, y no una actividad que exija buen pulso como ser cirujano o pintor, puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida".

¿Qué es el temblor esencial?

Es un trastorno del movimiento que principalmente afecta a las manos, pero también puede comprometer la cabeza, la voz y las piernas. Se trata de un tipo de movimiento rítmico y oscilatorio involuntario que se produce durante los movimientos voluntarios o al mantener una posición en contra de la gravedad.

Se produce por la contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres y es más común en personas mayores de 65 años.

Se sabe que el temblor esencial es el resultado de una comunicación anormal entre determinadas áreas del cerebro como el cerebelo, el tálamo y el tronco encefálico. Lo que no se sabe a ciencia cierta es por qué algunas personas lo padecen y otras no, sin embargo las investigaciones tienden a apuntar a que el trastorno se debe a causas genéticas.