Horror en Santa Fe: tres acusados por obligar a una adolescente a prostituirse recibieron prisión preventiva

Ocurrió en el barrio Abasto de Santa Fe, donde la menor de edad se encotraba secuestrada en una habitación y era obligada a prostituirse

Dos hombres y una mujer fueron detenidos con prisión preventiva por abuso sexual, secuestro y obligar a una joven de 19 años a prostituirse, en una vivienda de la ciudad de Santa Fe .

Según la fiscal Galeano, la damnificada “ fue atacada físicamente y abusada sexualmente por su pareja durante años bajo amenazas de muerte ”, también aclaró que el joven y su madre “la obligaban a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento con personas que ellos convocaban” al lugar, y cobraban el dinero que se apropiaban de la prostitución.

Por otro lado, el magistrado a cargo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) imputó al novio de la joven, a quien señaló como responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, debido a que habría sido cometida mediante el uso de violencia y amenazas, y por haberse extendido por más de un mes. También se le atribuye el delito de abuso sexual

Por su parte, a RL y AML se les acusa de los delitos de promoción y facilitación de la prostitución agravados por la convivencia, la situación de vulnerabilidad y el uso de violencia y amenazas. En tanto, la pareja de la mujer fue acusada por abuso sexual con acceso carnal calificado y por la coautoría en el delito de corrupción de menores.