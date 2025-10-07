SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de octubre 2025 - 19:31

Horror en Santa Fe: tres acusados por obligar a una adolescente a prostituirse recibieron prisión preventiva

Los imputados son un hombre de 37 años y una mujer de 48, junto con su hijo de 19.

Ocurrió en el barrio Abasto de Santa Fe, donde la menor de edad&nbsp; se encotraba secuestrada en una habitación y era obligada a prostituirse

Dos hombres y una mujer fueron detenidos con prisión preventiva por abuso sexual, secuestro y obligar a una joven de 19 años a prostituirse, en una vivienda de la ciudad de Santa Fe.

Los detenidos fueron identificados como RL, que era el novio de la víctima, la madre del imputado, de 48 años cuyas iniciales son AML, y un hombre de 37 años (OIC) que es la pareja de la acusada, según indicó el sitio oficial del Ministerio Público de la Acusación.
Informate más
La fiscal a cargo del caso, Vivian Galeano, le solicitó a al juez Leandro Lazzarini las prisiones preventivas de los acusados, desestimando medidas cautelares presentadas por la defensa de los implicados.
Los hechos ocurrieron presuntamente entre julio y septiembre de este año, periodo en el que encerraron a la joven de 19 años y al hijo que tiene en común con RL, en un dormitorio con candado en un domicilio del barrio Abasto.

Las declaraciones de la fiscalía

Según la fiscal Galeano, la damnificada “fue atacada físicamente y abusada sexualmente por su pareja durante años bajo amenazas de muerte”, también aclaró que el joven y su madre “la obligaban a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento con personas que ellos convocaban” al lugar, y cobraban el dinero que se apropiaban de la prostitución.

Además, se dio a conocer que OIC ejercía violencia de género contra la adolescente al aprovechar la convivencia en la casa familiar.

Por otro lado, el magistrado a cargo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) imputó al novio de la joven, a quien señaló como responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, debido a que habría sido cometida mediante el uso de violencia y amenazas, y por haberse extendido por más de un mes. También se le atribuye el delito de abuso sexual

Por su parte, a RL y AML se les acusa de los delitos de promoción y facilitación de la prostitución agravados por la convivencia, la situación de vulnerabilidad y el uso de violencia y amenazas. En tanto, la pareja de la mujer fue acusada por abuso sexual con acceso carnal calificado y por la coautoría en el delito de corrupción de menores.

