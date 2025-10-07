El mejor jugador del fútbol cambió su vida: Maradona lo lesionó e inició una lucha interna contra la depresión

No quedaron rencores con Maradona, pero un desafortunado hecho que protagonizó junto a Diego cambió su vida dentro y fuera del fútbol.

No pudo lograr jugar un Mundial y sufrió varios problemas por no poder cumplir sus sueños en el fútbol tras una lesión provocada por Maradona.

El fútbol argentino tiene muchas historias para contar , algunas muy felices y otras con momentos muy duros y desenlaces para nada lindos. Algunos al día de hoy intentan superarlos y otros, ya con el pasado pisado, buscan salir adelante pero no dejan de recordar esos días.

Oscar Dertycia podría ser más reconocido de lo que es actualmente, pero la mala fortuna le jugó una pasada que tuvo como protagonista a Diego Maradona. No hubo grandes rencores con Pelusa, pero la historia podría haber sido muy distinta, ya que las consecuencias por esa dura lesión que lo alejó del Mundial le trajeron una gran complicación.

Para poner en contexto de cómo su carrera en el fútbol pudo haber sido más, hay que trasladarse primero al Mundial de México 1986 , donde formó parte de los grupos que Carlos Bilardo utilizó para clasificar, pero finalmente no fue parte de los convocados . Eso sí, al conocer al plantel, fue invitado a recibir a los campeones a Ezeiza y se lo ve en los festejos en Casa Rosada.

Por eso, Italia 1990 era su gran objetivo y una obsesión para este jugador surgido de Argentinos y que atravesaba un gran presente en la Fiorentina. Se midió ante el Napoli de Diego Maradona con la Copa del Mundo muy cerca . En el estadio del Perugia, intenta anticipar a Pelusa y este cae encima de él.

Cuando se lo quiso sacar de encima, los tapones de aluminio quedaron trabados y esto, al salir corriendo, generó la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla. Debió operarse y el diagnóstico demandaba una recuperación que ponía fin a su sueño de integrar la lista de convocados para el Mundial.

Las consecuencias de la lesión

Su sueño en el fútbol era disputar la Copa del Mundo, pero esa maldita lesión no solo trajo dolores físicos. La depresión fue inevitable, sumado al estrés y ansiedad, tuvieron grandes repercusiones. La melena de rulos ondulada que tanto lo destacaba entre los jugadores, empezó a desaparecer. Sufrió alopecia, lo cual le provocó una caída de pelo en todo el cuerpo.

Debió soportar muchos comentarios negativos, los cuáles hacían referencia a que sufría enfermedades muy severas, pero logró tener un largo recorrido en Europa. Y con Maradona lejos estuvo de tener rencores. Al enterarse que lo lesionó el cruce que tuvieron, el astro argentino lo fue a visitar tras la cirugía y se ofreció para hacerse cargo de todo además de decirle que estaba enteramente a su disposición para cualquier cosa.

Le regaló una camiseta y un reloj de oro exclusivo del Diez. Hoy Óscar se dedica a ser una parte fundamental de Córdoba y del Estadio Mario Alberto Kempes. Fue allí donde se reencontró con Pelusa, quién lo abrazó y se quedó charlando, recordando viejos momentos. Incluso, durante su estancia juntos en la Selección, contó que el ídolo de los argentinos tenía como costumbre regalarle a todos ropa Puma, la cuál era su sponsor personal.