Una iniciativa para personalizar a los médicos que tratan pacientes con Covid-19

"Faces Behind Masks" es un proyecto que busca ayudar al personal de los hospitales en su lucha con el coronavirus.

Estas identificaciones están siendo fabricadas como pegatinas que se adhieren a los trajes de seguridad en distintos lugares del mundo, pero en Argentina se volvió imposible implementarlo de esta manera por los altos costos. “La realidad es que las etiquetas autoadhesivas serían inviable, porque serían mínimo 300 o 200 etiquetas a cada profesional, y económicamente sería muy poco realizable”, contó Bressi y explicó: “Acá decidimos hacer credenciales plastificadas que se puedan higienizar y sanitizar, y que se puedan enganchar en el uniforme. Todas con las imágenes de los profesionales médicos sonriendo, pero con credenciales reutilizables”.

El proyecto ya realizó su primera donación de identificaciones en el Hospital Fernández, en donde se entregaron las suficientes para que todo el departamento de pediatría y la zona de febriles del hospital. Iris Menna, pediatra de la institución, contó cómo llegaron al proyecto: “Empezó como una idea personal mía y de mis jefas, las responsables de área de pediatría Susana Vilanova y Graciela Suárez. Al principio era un plan chiquitito que con la ayuda de Adrián nos ayudó a hacerlo”.

El personal de Hospital Fernández ya recibió sus credenciales gracias al proyecto "Faces Behind Masks", que busca ayudar en la lucha con el coronavirus.

“Escribimos un mail y pensé que no me iban a responder, por lo que en un principio lo íbamos a hacer entre nosotros”, contó Menna, que luego siguió: “Esa misma tarde, me llaman desde Estados Unidos y me conectaron con una imprenta de acá que quería ayudar a armar las credenciales”.

Por otro lado, a pesar de parecer algo menor, según varios pediatras las formas en las que se aborda a la hora de tratar con un paciente, y mucho más si se trata de un niño o una persona mayor, es clave que haya confianza con el médico que lo está tratando. “Es muy difícil como pediatras ya que necesitamos vincularnos correctamente con los pacientes”, dijo Menna, al tiempo que sostuvo que: “Se necesita que se genere un vínculo especial, que sin ver la cara es muy complicado de lograr. Caer con todo el equipo de protección personal los asusta muchos los chicos, especialmente en los tratamientos invasivos donde se necesita cooperación para poder realizarlos”.

Personal de pediatría del Hospital Fernández con sus credenciales del proyecto "Faces Behind Masks", que busca ayudar en el tratamiento de pacientes con coronavirus.

Por último, contó las sensaciones que le trae el poder implementar el proyecto en el Hospital Fernández: “Cómo decía la Madre Teresa de Calcuta, ‘A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota’. Siento que por más de que sea algo simple, es algo que realmente va a ayudar a hacer el trabajo más efectivo y mejorar el tratamiento de los pacientes de coronavirus ”.

Pero la entrega de las identificaciones es solo el final en una larga cadena, desde que se plantea la idea de donarlas a una institución sanitaria hasta que las mismas son utilizadas por el personal de salud. “Ahora también buscamos y trabajamos con empresas que sponsorean estas credenciales”, explicó Baressi. “Nosotros juntamos a los impresores digitales, que capaz no se puede hacer cargo de todo. Puede poner las máquinas y el personal, pero necesitamos cubrir el resto de los gastos”, completó.

La iniciativa busca mejorar el periodo que un paciente permanece internado por coronavirus en un hospital. “Las empresas colaboran con comprando cierta cantidad de credenciales, que después nosotros nos encargamos de producir y distribuir en los hospitales según como se van necesitando”, cerró Baressi.

Video promocional del proyecto "Faces Behind Masks".

Ingresando a la página de “Faces Behind Masks”, se puede encontrar toda la información de contacto para ayudar en este proyecto, ya sea como donante de credenciales, desde una imprenta para crearlas o como representante de un centro médico que desea recibirlas. Además, si se quiere crear las credenciales para imprimirlas por su cuenta, desde la página también está disponible el archivo PDF para armarlas.