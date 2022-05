Hot Sale 2022: las mejores ofertas para viajar al exterior

Tal es el caso de Travel Services, que ofrece una variante inmejorable para realizar y concretar ese viaje que tanto soñás.

La empresa de turismo brinda la posibilidad de viajar en el reconocido crucero Royal Caribbean y asimismo realizar un circuito por Europa. Los vuelos directos a Madrid cuentan con un 10% de descuento y oscilan en los $225.000. En tanto, a Miami, aplican un 5% off y cuesta $119.000.

Si vamos al circuito por Europa, que incluye un viaje por Francia e Italia, la oferta es del 25% off y sale $223.000, con vigencia de enero a marzo 2023. Incluye: traslados más alojamiento, 9 noches con desayuno más visitas a París, Florencia y Roma, sumado a un paseo por la laguna veneciana (con una comida).

En tanto, los cruceros a Bahamas de Royal Caribbean cuestan $48.900 con el 30% de ahorro (niños navegan gratis). La salida es el 5 de diciembre de este año desde Miami, visitando además la Isla privada Perfect day at Cococay, estando tres días (dos noches con pensión completa).

Playa del Carmen

En la famosa playa mexicana, muy visitada por los argentinos, se encuentra el Hotel Riu Playacar All Inclusive, que cuenta con un 40% off y un valor final de $18.700 por noche. Asimismo, se ofrecen planes de Assist Card (40% OFF) desde $499.

Por Argentina

El paquete terrestre Calafate con excursiones es una realidad, y se ofrece con un 25% off y un valor de $15.500. La vigencia del paquete rige desde junio a septiembre. La oferta incluye traslados in/out más cuatro noches en un hotel tres estrellas con desayuno más excursión por el Glaciar Perito Moreno totalmente gratis.

Asimismo, tres noches en Iguazú, con vuelo, hotel y traslados desde $ 28.940

