Decretaron la Catástrofe Ígnea, Social y Ambiental en Epuyén por los incendios forestales









La medida autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar medidas extraordinarias durante el periodo de emergencia, que se extenderá hasta mediados de este año.

El fuego ya consumió 12.000 hectáreas de Epuyén.

Mientras avanza el fuego en la localidad de Epuyén, el Consejo Deliberante de la ciudad decretó la Catástrofe Ígnea, Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria. Los incendios forestales arrasan la región y ya quemaron más de 12.000 hectáreas en la zona.

La decisión se tomó en el marco del progreso del fuego en la ladera del cerro que bordea el Lago Epuyén y que se propaga cada vez más en medio de ráfagas de viento que alcanzaron los 40 kilómetros por hora e impulsó las llamas hacia el sur, en dirección al pueblo de Epuyén.

La expectativa de los locales está puesta en las previsiones climáticas para este miércoles, que anticipan lluvias leves que se intensificarán como precipitaciones constantes durante toda la tarde y noche. Sin embargo, también esperan que el viento se intensifique y alcance los 50 kilómetros por hora.

Qué implica la declaración de Catástrofe Ígnea en Epuyén En la decisión municipal de declarar la Catástrofe ígnea, se consideró que llamas están “devastando reservas naturales, destruyendo viviendas y afectando servicios básicos como energía y agua potable”. La medida autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar medidas extraordinarias durante el periodo de emergencia, que se extenderá hasta mediados de este año.

Entre las atribuciones otorgadas está la posibilidad de hacer contrataciones directas de bienes y servicios hasta el tope de 120 módulos provinciales, aceptar donaciones, y gestionar adecuaciones presupuestarias para responder a la urgencia. Además, la normativa habilita a las autoridades locales a solicitar recursos al Gobierno Nacional y Provincial, con el objetivo de cubrir insumos esenciales, reconstruir viviendas, garantizar servicios básicos como energía y agua potable, apoyar la recuperación ambiental, respaldar al sector productivo y ganadero, brindar atención sanitaria y otorgar subsidios a los sectores más afectados.

En paralelo, el diputado nacional Juan Pablo Luque (Unión por la Patria-Chubut) presentó un proyecto de ley junto a otros legisladores para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia. El objetivo de la medida es habilitar un desembolso inmediato de fondos nacionales a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), asistencia directa a familias damnificadas, reconstrucción de viviendas y aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las áreas afectadas. Según explicó Luque, la iniciativa apunta a “habilitar partidas del Presupuesto, de manera extraordinaria porque es una emergencia” para ayudar a quienes perdieron viviendas, ganado y actividad económica en una temporada clave para la región. “La gente que vive en la comarca andina vive durante el año con lo que se saca en la temporada de verano”, remarcó el diputado.