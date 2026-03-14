Iniciativa global por la paz: proponen que las cuatro potencias firmen un compromiso para no desatar una tercera guerra mundial

La Organización Mundial por la Paz (OMPP) tomó la iniciativa de promover un acuerdo histórico para que las cuatro naciones más poderosas del mundo firmen un compromiso formal de no desatar una tercera guerra mundial, una propuesta que busca garantizar la paz global y evitar una escalada bélica de consecuencias irreversibles para la humanidad.

La iniciativa fue impulsada por el presidente de la entidad, Carlos Peralta, quien durante los últimos días coordinó una serie de videoconferencias con los 185 secretarios generales que representan a igual número de países dentro de la organización. Según informó la entidad, la propuesta recibió aprobación unánime, lo que habilita avanzar con la convocatoria formal a los principales líderes del escenario internacional.

El planteo de la OMPP propone la realización de una cumbre internacional en Beijing, en la República Popular China, con la participación de los líderes de las principales potencias: el presidente chino Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin y el primer ministro de la India Narendra Modi.

De acuerdo con la propuesta, el objetivo central del encuentro sería firmar un compromiso internacional explícito para impedir el desencadenamiento de una tercera guerra mundial, estableciendo además un marco de cooperación entre las grandes potencias destinado a promover la resolución de los principales conflictos armados que hoy afectan al planeta.

Desde la organización consideran que el entendimiento entre estas naciones —que concentran una enorme capacidad política, económica y militar— podría abrir el camino a una nueva etapa de diálogo global orientada a consolidar la paz internacional.

La OMPP recuerda que actualmente existen más de cincuenta conflictos armados o tensiones geopolíticas activas en distintas regiones del mundo. Entre los más complejos se encuentran la guerra entre Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre Irán e Israel, situaciones que mantienen en alerta a la comunidad internacional.

Para la Organización Mundial por la Paz, solo un acuerdo político de alto nivel entre las principales potencias puede generar las condiciones necesarias para descomprimir estas crisis, ordenar el escenario internacional y promover negociaciones que conduzcan a una reducción duradera de la violencia.

La entidad también subraya que la paz constituye una condición esencial para el desarrollo de la humanidad. En un mundo que ya supera los 8.200 millones de habitantes, la cooperación entre las naciones resulta clave para garantizar estabilidad, crecimiento y convivencia entre pueblos diversos en sus sistemas políticos, idiomas, culturas y religiones.

En ese marco, la organización expresó su confianza en que los líderes convocados asuman el desafío histórico de firmar un acuerdo que asegure a la humanidad que las grandes potencias no desatarán una tercera guerra mundial, respondiendo así a una de las mayores preocupaciones de las sociedades contemporáneas.

Como recordaba el líder espiritual y político de la India, Mahatma Gandhi, “no hay camino para la paz; la paz es el camino”, una reflexión que resume el espíritu de la iniciativa impulsada por la Organización Mundial por la Paz.