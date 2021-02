Inmuebles: más del 10% de ventas es de gente que se va a vivir al exterior

“Los países que despiertan más interés a la hora de buscar una nueva oportunidad para arrancar de cero son Estados Unidos, España y Uruguay”, precisó Ariel Champanier, CEO del grupo RE/MAX Premium. En ese sentido, aclaró, que las ciudades elegidas son Miami, Madrid, Punta del Este y Montevideo y que el producto inmobiliario más solicitado son los departamentos.

“Hoy es posible comprar un departamento en el exterior sin poner dinero encima, siempre cuando hablemos de un departamento de 3 ambientes en barrios bien ubicados y cotizados, como Belgrano o Palermo, que cuestan u$s200 mil”, remarcó Champanier.

El experto en bienes raíces aclaró que “quizás en Miami no puedas comprar en un barrio similar a Belgrano, sino que tengas que bajar un poco la categoría del barrio. Pero convengamos que en ese país se ofrecen créditos hipotecarios muy convenientes”. Y puso como ejemplo que, a diferencia de lo que sucede en Argentina con los UVA que están atados a la inflación, “en Estados Unidos si pedís u$s100 mil tenés que pagar apenas u$s200 por mes”.

Uruguay, en cambio, se presenta como la propuesta más accesible. “Por ese valor, compras un departamento muy bien ubicado en Punta del Este y con más amenities en Montevideo”, remarcó el CEO de RE/MAX Premium.

En el otro extremo, en tanto, se ubica España. “Madrid, dependiendo de la zona, es el más caro de los tres destinos pero también tiene buenas opciones de acceso al crédito como Estados Unidos”, destacó.

De todas maneras, a la hora de mudarse no todo es tan sencillo. “Lo más difícil es tener los papeles en regla con respecto de la VISA de trabajo y el permiso de residencia. En Estados Unidos por más que compres una propiedad de u$s 1 millón no te otorgan la VISA de inversionista, solo te la dan si invertís en un negocio y ofreces trabajo. Eso pasaba años atrás en Europa, pero ya no corre más. En estos tres países puntuales, hoy no funciona así”, indicó Champanier.

“En EE.UU. y España el comprador no paga comisiones, a diferencia de Uruguay que es similar a lo que ocurre en nuestro país y la comisión se divide entre el comprador y el vendedor y cotiza el 3%”, concluyó Champanier.