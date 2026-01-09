Un hombre fue acusado de matar a su padre a palazos y convivir 30 horas con el cuerpo + Seguir en









El hecho sucedió en General Rodríguez y el hombre le confesó el crimen a su hermano. El arma homicida fue encontrada al lado del cuerpo y la víctima era teniente de la Policía Bonaerense.

La autopsia será clave para precisar la data de muerte, pero todo indica que el imputado convivió con el cuerpo. Google Maps

Un brutal parricidio consternó a General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, luego de que un hombre fuera detenido acusado de asesinar a palazos a su padre mientras dormía y convivir con el cuerpo durante más de 30 horas.

El acusado se llama Rubén Darío Bellavigna (35) y el crimen ocurrió entre la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero. Sin embargo, recién se descubrió en la mañana del viernes, cuando otro hijo de la víctima llegó a la casa ubicada en Balcarce al 500.

Un hombre está acusado de matar a su padre y convivir con el cuerpo El otro hijo de la víctima, Luis, llamó al 911 tras intentar comunicarse con su padre sin éxito y, al hablar con su hermano Rubén, este le confesó: “Maté a papá, estamos en casa”. Al llegar, encontró el cuerpo en la cama y a su hermano sentado en la cocina.

Poco después, la policía llegó al lugar y confirmó la escena del crimen: la víctima, un hombre de 64 años y teniente 1° de la Policía Bonaerense, se encontraba en su habitación pero ya no había nada que pudieran hacer para reanimarlo.

El arma homicida, un palo con clavos en los extremos, estaba al lado del cuerpo. Fuentes cercanas detallaron a Semanario Actualidad que el ataque fue mientras dormía y que un golpe en la cabeza le provocó la muerte.

parricidio gral rodriguez La víctima era teniente de la Policía Bonaerense. Google Maps Rubén fue esposado en el lugar y la fiscal Alejandra Rodríguez, titular de la UFI Nº 9 de Moreno y General Rodríguez, lo imputó por “homicidio agravado por el vínculo y por alevosía”. El acusado se negó a declarar y quedó detenido, enfrentando una posible condena a prisión perpetua. En el mismo procedimiento, los investigadores secuestraron una pequeña cantidad de drogas para consumo personal y alcohol. La autopsia será clave para precisar la data de muerte, pero todo indica que el imputado convivió con el cuerpo de su padre durante al menos 30 horas. Antecedentes familiares de violencia La familia Bellavigna es conocida en la zona por antecedentes criminales: otro de los hijos de la víctima,Federico, está preso desde 2022 por el crimen de Andrés Acosta, un joven asesinado cuyo cuerpo fue arrojado a los chanchos. Por el lado de la víctima actual, Luis Darío Bellavigna padre era teniente 1º de la Policía Bonaerense y su causa quedó a cargo de la fiscal Rodríguez, quien ya había tomado la causa de su hijo Federico.