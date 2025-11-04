La ANMAT prohibió un medicamento para la diabetes y 18 suplementos dietarios: cuáles son







El organismo ordenó el retiro inmediato de un fármaco con tirzepatida fabricado en Paraguay y de una serie de suplementos producidos por una firma de Santa Fe sin habilitación ni registros sanitarios. También restringió la venta de una solución fisiológica y dos aceites adulterados.

La ANMAT prohibió más de 18 suplementos dietarios y un medicamento por irregularidades sanitarias y administrativas detectadas en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización de 18 suplementos dietarios y un medicamento para la diabetes, además de otros productos alimenticios y farmacéuticos, tras detectar graves irregularidades sanitarias y administrativas.

Mediante la Disposición 8186/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo ordenó el retiro del mercado de todos los suplementos elaborados por la empresa Grupo Bio Fit SRL, con sede en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento de esos productos, que se encontraban en infracción por carecer de registros sanitarios vigentes, exhibir números RNPA vencidos y un RNE dado de baja, lo que los convierte en productos apócrifos.

Magnesio suplemento.webp Los productos retirados fueron elaborados por la firma Grupo Bio Fit SRL, que operaba sin habilitación ni registros vigentes. GQ México Vitaminas, minerales y extractos naturales entre los suplementos prohibidos Entre los suplementos prohibidos se incluyen combinaciones de vitaminas, minerales y extractos naturales como cúrcuma, spirulina, magnesio, colágeno, cartílago de tiburón, café verde, ajo, valeriana y ginkgo biloba, entre otros. Las inspecciones constataron que el establecimiento no contaba con habilitación municipal ni director técnico, y que no acreditaba la trazabilidad de los productos.

Por otra parte, a través de la Disposición 8203/2025, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país del medicamento “TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml”, fabricado por QUIMFA SA en Asunción, Paraguay. El producto, destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2, fue detectado en una farmacia bonaerense sin registro sanitario ni autorización de comercialización.

aviso_333957 Riesgo para la salud y alerta de las autoridades sanitarias El organismo advirtió que se trata de un medicamento cuya procedencia, composición y condiciones de fabricación son desconocidas, por lo que representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes.

Asimismo, mediante otras disposiciones, la ANMAT dispuso la prohibición de dos lotes de la Solución Fisiológica Isotónica Rigecin 0,90%, de la empresa Rigecin Labs S.A., por desvíos de calidad detectados en su envasado, y ordenó el retiro de los aceites “Valle de Beraca” y “Ecoliva Blend” al comprobar que eran productos apócrifos y adulterados. anmat.jpg También se detectaron desvíos de calidad en la solución fisiológica Rigecin 0,90% y aceites adulterados “Valle de Beraca” y “Ecoliva Blend”. Pharmabaires En el caso del “Ecoliva Blend”, los análisis revelaron que el contenido real correspondía a aceite de soja, pese a que el rótulo declaraba una mezcla de 90% de aceite de oliva y 10% de girasol. La ANMAT instó a los profesionales de la salud, distribuidores y consumidores a verificar sus stocks y reportar la presencia de cualquiera de estos productos a través de los canales oficiales del organismo.