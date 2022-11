Ya no hay vuelta atrás: las IA ya pueden crear sus propios "hijos"

Explicaron que, de esa forma, pudieron “diseñar modelos que logran precisiones a la par de los modelos de última generación diseñados por expertos en aprendizaje automático”, indicaron los ingenieros en la publicación hecha por la compañía.

Las IA trabajan en base al aprendizaje automático y profundo. Los especialistas alimentan al programa para que aprenda a desarrollar soluciones. A partir de eso, la IA logra proponer soluciones de manera autónoma, sin intervención humana.

En ese marco, los investigadores notaron que las IA creadas por otras IA suelen tener "ciertas características de diseño que parecen no tener un uso claro”. Es decir, que agregan herramientas que por el momento no saben si suman eficacia o no. Pero por el momento se sabe que las nuevas IA pasan de analizar palabras a difundir imágenes complejas, lograron complejizarse.

Las mejoras de las nuevas IA

En los últimos meses, los ingenieros de Google estuvieron analizando la capacidad de su sistema Auto ML para procesar y reconocer imágenes. Y llegaron al punto de lograr que seleccione objetos específicos en imágenes con un nivel de precisión nunca antes alcanzado por una máquina.

Pero la IA "hija" logró analizar conjuntos de datos de catálogos de palabras e imágenes en color con muchos más detalles que su antecesora. Así rompió el récord de AutoML al alcanzar una tasa de precisión del 82.7 por ciento para seleccionar elementos individuales.