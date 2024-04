Jorge Lanata confirmó que presentará dos demandas contra Javier Milei

" Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque, si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir", se descargó el conductor de Periodismo para Todos en una entrevista radial .

Además, el periodista señaló que el Presidente hizo acusaciones a personas, en muchos casos, "inacusables". "No tengo claro si esto es una línea, si está deliberado o no, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia. Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así", dijo Lanata y manifestó su preocupación respecto a los próximos años del gobierno libertario: "van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años", expresó.